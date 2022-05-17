Паника в Мелитополе: партизаны уничтожили двоих рашистов

С места убийства в пластиковых пакетах увезли два трупа высокопоставленных оккупантов.
В захваченном РФ Мелитополе Запорожской области обнаружили тела двоих российских оккупантов.
Как пишет местный ресурс Ria-m.tv, с самого утра началась в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины.
"К месту происшествия, где были обнаружены 2 трупа, подъехала тойота Крузер 200. Вокруг бегали с десяток народных милиционеров и казаков. После следственных действий с места убийства в пластиковых пакетах увезли два трупа. Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум рашитсам высокого ранга", - говорится в сообщении.
"Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ путина как в рот воды набрали", - добавили журналисты.
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Ранее сообщалось о том, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совершают рейды в тыловые районы российских оккупационных войск.
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