Паника в Мелитополе: партизаны уничтожили двоих рашистов

В Мелитополе уничтожили двоих рашистов / ria-m.tv

В захваченном РФ Мелитополе Запорожской области обнаружили тела двоих российских оккупантов.

Как пишет местный ресурс Ria-m.tv, с самого утра началась в районе теплотрассы дома №52 по улице Героев Украины.

"К месту происшествия, где были обнаружены 2 трупа, подъехала тойота Крузер 200. Вокруг бегали с десяток народных милиционеров и казаков. После следственных действий с места убийства в пластиковых пакетах увезли два трупа. Есть информация, что "народные мстители" помогли отправиться на тот свет двум рашитсам высокого ранга", - говорится в сообщении.

"Оккупационная власть, понятное дело, ЧП замолчала. Пропагандистские СМИ путина как в рот воды набрали", - добавили журналисты.

Читайте такжеПартизаны ликвидировали уже сотню оккупантов в Мелитополе - мэр города

Ранее сообщалось о том, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совершают рейды в тыловые районы российских оккупационных войск.

Читайте еще: