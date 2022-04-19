"Птичка" упала: ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты

Российская "птичка" упала неподалеку от Балаклеи / Фото facebook.com/kpszsu

За сутки 18 апреля противовоздушная оборона Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожила семь воздушных целей российских оккупантов.

В частности, ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-30, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Как рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, украинские военные нанесли российским оккупантам потери на востоке. Защитники Украины сбили российский самолет в Харьковской области. "Птичка" упала неподалеку от Балаклеи. Подробностей глава Харьковской ОВА не сообщил.

Кроме того, по данным Оперативно-тактической группировки Восток, в течение суток 18 апреля оккупанты совершили 4 атаки на позиции украинских военных, применяли также артиллерию и авиацию, наносили ракетные удары, при этом они несли потери.

За сутки на востоке государства ликвидировано по меньшей мере 20 оккупантов, 1 танк, 1 артиллерийская система и 2 БПЛА.

Защитники украинского неба в течение 17 апреля поразили четыре вражеские цели. Российские оккупанты потеряли самолет типа Су, три вертолета (два Ми-24 и один Ка-52) и беспилотник Орлан-10.

Как сообщал Главред, российские оккупанты в Украине бросили на поле боя свой БТР и сбежали, когда узнали, что их штурмуют подразделения Правого сектора. Теперь российская бронетехника будет на вооружении украинского добробата.

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