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Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

8 апреля 2022, 05:54

Украинские военнослужащие отметили, что такие беспилотники российские оккупанты используют для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня.

Беспилотник
Беспилотник "Орлан-10" / Минобороны Украины / Telegram

На Луганщине бойцы ВСУ из 24 ОМБр имени короля Даниила сбили дрогостоящий российский беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщается на официальном канале украинского Минобороны в мессенджере Telegram.

Как рассказали в украинском оборонном ведомстве, данный российский беспилотник был собран из разных аппаратов и фактически держался на скотче. При этом "Орлан-10" считается сверхсовременным средством разведки.

"На фото вам ярко продемонстрировано все величие "второй армии мира". Даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и те собраны с разных аппаратов и держатся на скотче", – говорится в тексте.

Беспилотник

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Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Автор: Егор Бунин
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ВСУ беспилотник российское вторжение новости Украины
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