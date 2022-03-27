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Ад в небе для РФ: Британия вооружила Украину ПЗРК Starstreak

27 марта 2022, 20:56

Украинские военные уже прошли подготовку и теперь развернуты вместе со Starstreak.

Starstreak
ПЗРК Starstreak / UK Army

Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.

Украинские военные уже прошли подготовку и теперь развернуты вместе со Starstreak, рассказал министр обороны Бен Уоллес в интервью The Mail.

По его словам, одна из самых больших проблем заключается в том, что чем больше передается систем вооружений, тем больше обучения требуется для их использования.

"Поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы помочь украинцам либо отремонтировать, либо найти российское или советское оборудование, которое уже есть в их инвентаре. Просто предоставление британских танков на самом деле не сработает", - сказал Уоллес.

"Звездный след" для ВСУ

Starstreak - британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов и низколетящих самолетов. Starstreak считается самой быстрой в мире ракетой класса "земля-воздух" малой дальности. ПЗРК Starstreak может поражать воздушные цели на высоте до 5 км.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на Изюмском направлении противовоздушная оборона ВСУ уничтожила очередной Су-34 российских захватчиков.

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