На Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в плену

/ Facebook/kommander.nord

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили в Черниговской области два российских самолета Су-25, которые бомбили мирных жителей.

Пилот одно из них погиб при попытке катапультирования, говорится в сообщении оперативного командования Север.

Подчеркивается, что второй пилот-оккупант попал в плен ВСУ.

Украинские военные добавили, что один самолет упал в районе Корюковки - Мены, второй самолет оккупантов сбили на окраине Чернигова.

/ Facebook/kommander.nord

/ Facebook/kommander.nord

/ Facebook/kommander.nord

Как уточнил в Facebook офицер ВСУ Сергей Чижиков он выполнил точный выстрел по самолету оккупантов из ПЗРК Игла-1.

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Боец ВСУ добавил, что пилота-оккупанта поймали в районе Александровки.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные сбили очередной военный самолет российских оккупантов СУ-25 вместе с пилотом.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.