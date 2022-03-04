Украинские военные сбили 74 самолетов и вертолетов оккупантов РФ

/ Facebook/CinCAFU

Украинские военные сбили очередной военный самолет российских оккупантов СУ-25 вместе с пилотом.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Facebook.

"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Всего за время открытой войны сбито 37 самолета и 37 вертолетов противника", - написал Залужный.

/ Facebook/CinCAFU

/ Facebook/CinCAFU

Напомним, за сутки четверга, 3 марта, украинская противовоздушная оборона уничтожила три российских самолета, тактическая авиация нанесла ряд ударов по наземным целям.

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Также подчеркивается, что ПВО сбила три российских самолета.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.