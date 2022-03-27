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ВСУ нанесли контрудар под Харьковом: уничтожен один из новейших истребителей РФ

27 марта 2022, 16:52

Мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ нанесли урон врагу.

ракета, пво
/ Facebook/pvkshid

На Изюмском направлении противовоздушная оборона ВСУ уничтожила очередной Су-34 российских захватчиков.

Об этом идет речь в сообщении информагентства АрмияInform в Facebook.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", – говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, украинские силы обороны возле города Изюм сбили российский самолет, а возле Харькова на отдельных направлениях перешли в контрнаступление.

"Продолжаются бои в Изюмском направлении. Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - отметил Синегубов.

При этом ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

"Этой ночью продолжались обстрелы в Харькове, оккупанты наносили удары из оружия дальнего действия - около 15 раз. За ночь харьковские спасатели выезжали на пожары, вызванные обстрелами оккупантов, в Московский и Слободской район", - говорится в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы Украины выгнали оккупантов еще из одного населенного пункта - из Гусаровки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки 25 марта, уничтожили три вражеских самолета, три беспилотника, один вертолет на стоянке и по меньшей мере пять крылатых ракет.

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Также ударная авиация Воздушных Сил нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике россиян.

Подчеркивается, что 25 марта враг нанес ракетный удар по нескольким направлениям. Только по территории Командования Воздушных Сил ВСУ было выпущено шесть крылатых ракет.

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Су-34 российский самолет война России и Украины
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