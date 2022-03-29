Украинские защитники навсегда приземлили беспилотник РФ "Орлан-10" за $120 000

Всего за 28 марта Воздушные силы Украины поразили 17 воздушных целей.
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику противника. Так, 28 марта ВСУ сбили новейший российский дрон "Орлан-10".
На Facebook-странице 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады также обнародовали фото, на которых видны остатки беспилотного аппарата.
"Бойцы сбили новейший российский беспилотник "Орлан-10", корректировавший огонь артиллерии. С его помощью враг обстреливал не только позиции наших военных, но и мирные деревни за линией фронта",– говорится в сообщении.
"Этот конкретный "Орлан-10" свое отлетал – сумел долететь только до позиций 128 бригады, а дальше "внезапно упал и разбился", – отметили в Закарпатском легионе.
По разным оценкам, цена одного беспилотника "Орлан-10" колеблется от $87 000 до $120 000.
Всего за 28 марта Воздушные силы Украины поразили 17 воздушных целей: восемь самолетов, три вертолета, четыре БПЛА и две крылатые ракеты рашистов.
Беспилотник "Орлан-10"
Многофункциональный беспилотный летательный комплекс "Орлан-10" активно используют ВС России в боевых действиях против Украины.
В открытых источниках заявлено, что комплекс – разработка российского предприятия "Специальный технологический центр", входит в состав российской единой системы управления тактического звена, которая реализует концепцию сетецентрической войны.
От российского производителя там только корпус и навигационный приемник МНП-М7, да и тот создан на базе микросхемы ADSP-BF534 американской компании Analog Devices.
Напомним, в боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава элитной дивизии Росгвардии имени Дзержинского.
Также мы сообщали, что Украина получила от Министерства обороны Великобритании партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak.
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