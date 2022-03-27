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Из элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли детали

27 марта 2022, 23:53

Появилось документально подтвержденное участие "держинцев" в открытой агрессии против Украины.

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ВСУ разгромили под Киевом карателей из Росгвардии / Макс Левин

В боях под Гостомелем Киевской области Вооруженные силы Украины разгромили оккупантов из состава дивизии Росгвардии имени Дзержинского.

Мать погибшего военного Росгвардии 26-летнего Евгения Дудина простая сельская женщина с Урала рассказала о том, что элитных кремлевских росгвардейцев 27 февраля бросили на штурм Гостомельского аэропорта.

Мать погибшего рассказывает, что ее сын служил в Росгвардии в подмосковном городе Балашиха. Из открытых источников известно, что именно там дислоцируется Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации (ОДОП).

Эта материалы являются явкой с повинной. Это первое документально подтвержденное участие "держинцев" в открытой агрессии против Украины.

Информацию о том, что из элитных дзержинцев в Украине сделали "винегрет" подтвердила мать погибшего рашиста. Она призналась, что "дзержинцы" понесли в Украине очень тяжелые потери.

"Бои за пгт Гостомель, а точнее стратегически важный аэропорт "Антонов" неподалеку от поселка, начались уже 24 февраля, — рассказывает на своей странице в Facebook журналист Анатолий Мельник. — Тогда российские оккупанты пытались быстрым "кавалерийским" набегом захватить аэропорт и сделать его плацдармом по переброске с воздуха сил и техники с целью дальнейшего наступления на Киев. Ради этого россияне бросили огромное количество самолетов и вертолетов с элитными десантниками — спецназовцами, в частности "кадыровцами", а сам аэропорт неоднократно обстреливали…".

Что известно о дивизии имени Дзержинского

Дивизию имени Дзержинского создали еще в 1924 году для охраны особо важных объектов, в частности Кремля. Впоследствии кремлевские чекисты подавляли народное сопротивление на Дону, в Тамбовской области, в Средней Азии, участвовали в "спецоперациях" в Китае и Финляндии.

Во время Второй мировой войны и после ее окончания "дзержинцы" подавляли национально-освободительное движение в Украине.

На их позорном счету депортация чеченцев и ингушей в Казахстан. В последнее десятилетие агонии советского режима бойцы ОДОП неоднократно "отличились" в масштабных карательных операциях в Узбекистане, Армении, Грузии, были в Нагорном Карабахе, Сумгаите, Баку, Тбилиси и так далее.

После распада Советского Союза каратели РФ принимали участие в специальных мероприятиях, которые имели место в Армении, Азербайджане, Нагорном Карабахе, Средней Азии, Северной Осетии, Чечне, Дагестане.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты бросают технику и бегут из Гостомеля Киевской области. Часть военных РФ переодевается в гражданскую одежду, часть - просто так отходит.

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