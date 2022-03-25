Оккупанты бросают технику и бегут из Гостомеля - Арестович

Гостомель частично находится под контролем Украины / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Российские оккупанты бросают технику и бегут из Гостомеля Киевской области. Часть военных РФ переодевается в гражданскую одежду, часть - просто так отходит. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, Гостомель частично находится под контролем Украины, но большую часть пока что контролируют захватчики.

"Но долго это не продлится, потому что полуокружение и с дорогами под огневым контролем долго не высидишь", - сказал Арестович.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины держат оборону в Киевской области и переходят в наступление в направлении захваченных оккупантами России позиций.

Ночью, 25 марта, были серьезные бои в районе Бучи, Гостомеля и Ирпеня. Удары были и в районе Василькова и Белой Церкви. Вражеские войска понесли серьезные потери, заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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