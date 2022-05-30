Контрнаступление ВСУ на Херсонщине срывает планы России - ISW

ВСУ начали контрнаступление на северо-западе Херсонской области / Фото Reuters

Контрнаступление украинских военных на Юге Украины срывает планы России контролировать оккупированные территории. Захватчикам будет тяжело усилить оборону на южном направлении, сообщает Институт изучения войны.

"Хотя украинская контратака, по-видимому, не приведет к отвоеванию значительной территории в ближайшем будущем, она, скорее всего, нарушит российские операции и потенциально заставит Россию перебросить подкрепление в Херсонскую область, которая в основном удерживается нестандартными подразделениями. Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - говорится в сообщении ISW 29 мая.

Оккупанты продолжали штурм Северодонецка 29 мая, но подтвержденных продвижений не было. Аналитики прогнозируют, что успех России в интенсивных городских боях, скорее всего, будет медленным.

"Российская кампания на востоке Украины, которая ранее была направлена ​​на полный захват Луганской и Донецкой областей, теперь сосредоточена почти полностью на Северодонецке. Маловероятно, что российские войска смогут проводить несколько одновременных операций и, скорее всего, откажутся от приоритетов наступления юго-восточнее Изюма и западнее Лимана в пользу концентрации имеющихся сил в Северодонецке в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

understandingwar.org

Ключевые выводы аналитиков ISW

Российские силы продолжали попытки взять под полный контроль Северодонецк.

Российские войска продолжали наступление юго-восточнее Изюма, но подтвержденного наступления на Славянск не предпринимали.

Оккупанты продолжали наступательные операции, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к северо-востоку от Бахмута. Маловероятно, что они попытаются напрямую штурмовать город.

Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции и, вероятно, помешает российским усилиям эффективно окопаться и укрепить контроль над оккупированными территориями вдоль южной оси.

Контрнаступление на Юге

28 мая украинская армия на юге начала контрнаступление. Как сообщает оперативное командование Юг, ВСУ нанесли врагу серьезные потери.

Сообщается, что ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. Благодаря контрнаступлению ВСУ российским оккупантам приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия спешит оборудовать позиции, построить военные базы и закрепиться на Херсонщине. Но для того, чтобы построить военные базы, нужно много времени – счет идет на годы. Поэтому оккупанты не успеют этого сделать. А позиции, которые они успеют оборудовать, не станут преградой для ВСУ – украинские военные смогут выбить захватчиков с области с помощью оружия от западных партнеров.

Смотрите ондайн новости Херсона:

Другие новости: