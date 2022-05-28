Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинам

Из Херсонской области выехало много людей / Корреспондент

Призер чемпионата мира и Европы по прыжкам в высоту Андрей Проценко рассказал, что сейчас происходит в Херсоне, который временно захватили российские военные, и как начиналась оккупация города.

Как пишет Obozrevatel, Херсон страдает не столько от обстрелов, сколько от террора оккупантов. К началу апреля по городу враг выстрелил лишь раз - после того, как местные партизаны уничтожили российский блокпост.

"На тот момент, когда мы выезжали из Херсона в начале апреля, в него стрельнули только один раз. И это были русские. Я точной информацией не владею, но, по слухам, из-за того, что их пост разбивали партизаны. И они в отместку развернули оружие и стрельнули в ближайший дом, который был", - рассказал Проценко.

Недавно на железнодорожном вокзале в Херсоне местные партизаны вывесили флаг Украины.

"Но, правда, сам вокзал изнутри разнесли, диваны разломали, разрезали, стулья распороты, двери сломаны, все шкафы разбиты. Что там можно было искать – непонятно. Зачем так поступать? Чтобы никому не досталось?", – отметил легкоатлет.

По его словам, одновременно с ним регион покинуло много людей.

"Пять дней продержался тот выезд на Николаев, которым ехали мы. Затем его закрыли, но спустя неделю появился новый маршрут. Он работал больше месяца, и через него смогло выехать на украинскую территорию очень много людей", - рассказывает спортсмен.

При этом немало херсонцев остались в городе из-за страха за нажитое имущество. Остались и фермеры, так как не знают, как вывезти технику.

"Получается, что все те, у кого были какие-то деньги, выехали. Практически все владельцы магазинов уехали, потому что их заставляли вести торговлю в рублях. И угрожали, мол, вы должны работать, магазин не должен быть закрыт. После таких угроз они собрались и уехали. Их потом искали, взламывали дома, но их там уже не было", - говорит он.

По данным Проценко, в некоторые оставленные хозяевами квартиры заселяются чужие люди, в том числе по наводке соседей.

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Освобождение Херсона

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале полномасштабной военной российской агрессии, рассказал, что бойцам ВСУ под силу освободить от оккупантов Херсон и поселок Снигиревка в Николаевской области ‒ но процесс этот будет очень непрост. Генерал говорит, что на вышеуказанных участках было потеряно оперативно-тактическое время, что и позволило русским зайти на них и окопаться.

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