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ВСУ с неба ударили по двум вражеским складам боеприпасов и пяти опорным пунктам РФ на Юге

22 июля 2022, 08:51

Бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации отработали пять ударов, а вертолетные пары – три.

вертолет, взрыв
Вертолетные пары отработали три удара / Фото УНИАН

Украинская авиация нанесла значительные удары по позициям врага на Юге страны. В течение 21 июля было нанесено восемь ударов по враждебным позициям и складам боеприпасов.

Бомбардировщиками и самолетами штурмовой авиации отработаны пять ударов, а вертолетными парами – три. Об этом сообщает в Facebook оперативное командование Юг.

Были нанесены удары по пяти опорным пунктам и двум складам боеприпасов в Скадовском и Бериславском районах Херсонской области, а также по месту скопления вражеского личного состава в Николаевской области.

Оккупационная армия продолжает вести оборонные действия, держась за отступные рубежи. После значительных потерь личный состав 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск отказывается идти в бой.

К вечеру 21 июля враг нанес авиационный удар в район Потёмкино. Однако обошлось без наших потерь.

Всего украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 230 огневых задач.

Подтвержденные потери россиян:

  • 35 оккупантов;
  • самоходная гаубица Мста-С;
  • два беспилотных разведчика;
  • три единицы бронированной и 8 автомобильной техники.

Окончательные данные доразведываются.

Тем временем в Черном море без изменений россияне продолжают держать два вражеских ракетных носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр", которые могут нанести удары по всей территории Украины.

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Как сообщал Главред, за сутки 20 июля ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров. Защитники Украины разнесли российскую гаубицу Мста-Б, две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С, беспилотный летательный аппарат Элерон.

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 13 июля.

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