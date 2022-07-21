На Юге ВСУ уничтожили шесть складов, командный пункт и больше сотни оккупантов

Украинские военные устроили оккупантам "горячие" сутки на Юге / Фото УНИАН

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование Юг.

Были уничтожены:

гаубица Мста-Б;

две самоходные артиллерийско-минометные установки Нона-С;

беспилотный летательный аппарат Элерон;

13 единиц автомобильной техники.

Разведка подтвердила поражение командного и командно-наблюдательного пункта, а также шести складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали перевозить свои склады боеприпасов подальше от линии фронта из-за постоянных точных ударов украинских артиллеристов. При этом захватчики могут переместить часть складов на объекты гражданской инфраструктуры, чтобы таким образом прикрыть их от поражения со стороны ВСУ.

Напомним, за неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 13 июля.

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