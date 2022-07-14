Оккупанты в панике: HIMARS за неделю нанесли 50 ударов без единого промаха

ВСУ нанесли 50 ударов американским HIMARS без единого промаха / Фото DVIDSHUB Flickr

За неделю из американских реактивных систем залпового огня HIMARS по оккупантам было нанесено более 50 ударов. Не было ни одного промаха, все удары были результативными. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 13 июля в эфире Фейгин Live.

По его словам, HIMARS радикально изменили правила игры на поле боя. Только за сутки нанесены удары по складам с боекомплектами в Ленинском районе Донецка, в Новой Каховке, Петровском районе Донецке, на заводе ДЗТО в Кировском районе Донецка, в селе Чаривне Херсонской области и в других местах.

"Всего более 50 ударов нанесено за последнюю неделю. Все они были результативны. Никакого промаха. Везде — детонация, взрывы, уничтожение и так далее", — сказал Арестович.

"За сутки еще в Луганске был очень хороший "прилет". Они расположили в нашей бывшей части ПВО, завезли туда боекомплекты для ракет ПВО и со свойственной им мудростью поставили там рядом то ли батальон, то ли целую бригаду. Личный состав там был и результаты – даже боюсь представить себе, потому что это тот взрыв, когда разлет боеприпасов – от километра до трех. Можешь себе представить, что там было на месте с тем личным составом", – сказал Арестович.

По его словам, у российских оккупантов состояние, близкое к панике. Они понесли огромные потери.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США удовлетворены тем, как украинские артиллеристы используют системы HIMARS, высокоточно расходуя каждую ракету с целью поражения "болезненных" мест российских войск.

По словам Резникова, ловкость украинских артиллеристов похвалил глава Пентагона Ллойд Остинво время последнего разговора со своим украинским коллегой.

Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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