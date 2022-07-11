HIMARS ломают планы Путина: в США призвали отправить Украине больше РСЗО

В США призвали предоставить Украине больше HIMARS / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Поставляемая США артиллерия, в том числе РСЗО, помогает обороне Украины. Об этом пишет американская пресса, призывая нарастить поставки HIMARS ВСУ.

Как говорится в материале влиятельного издания The Washington Post, недавно президент США Джо Байден ответил на новые угрозы Владимира Путина: он объявил о дополнительном пакете военной помощи Киеву на сумму $400 млн, который включает в себя еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS. Таким образом, общее количество американских HIMARS, переданных Украине, увеличится до 12; правительства Германии и Великобритании пообещали поставить аналогичные системы.

Журналисты пишут, что тактически война в Украине превратилась в "кровавую артиллерийскую дуэль, в которой Россия удерживает преимущество из-за превосходства в количестве систем вооружения и боеприпасов".

Подчеркивается, что система HIMARS, способная запускать точно нацеленные ракеты на дальность более 40 миль [65 км], может помочь Украине оказать противодействие примитивным атакам Москвы, в первую очередь за счет подрыва складов с боеприпасами.

Авторы уверены в том, что наращивание поставок HIMARS — правильный шаг в долгосрочном, стратегическом смысле, поскольку единственная надежда на возможный мир на выгодных для Украины условиях заключается в том, чтобы сделать эту войну слишком дорогостоящей для Путина.

Кроме того, важной причиной необходимости усиления наступательных возможностей ВСУ является то, что силы Киева должны получить возможность контратаковать, имея равные шансы — после того, как российское наступление потерпит неудачу (что, возможно, уже происходит). Украинская армия продвигается к удерживаемой Россией территории на юге, в районе стратегически важного города Херсона, и есть надежда, что его еще можно отбить.

"Поставляемая США артиллерия помогает обороне Украины. Отправьте больше уже сейчас", — добавили американские журналисты.

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Напомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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