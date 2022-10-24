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На Юге ВСУ уничтожили редкий комплекс радиолокации РФ "Зоопарк-1"

24 октября 2022, 07:45

РЛС "Зоопарк-1" стоит на вооружении армии РФ с 2008 года. Ориентировочная стоимость – около 10-15 млн долларов. Предназначен для разведки и контроля стрельбы.

РЛС
ВСУ унистожили российскую РЛС "Зоопарк-1" / Фото - Википедия

В воскресенье, 23 сентября, защитники Украины выполнили 130 огневых заданий против российских оккупантов на Юге. В том числе в Херсонской области была уничтожена радиолокационная станция разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" – с ее помощью враг корректировал огонь своей артиллерии.

Как сообщило Оперативное командование Юг в Facebook, российские захватчики 6 раз атаковали авиацией позиции защитников Украины и освобожденные в октябре населенные пункты Бериславского района. Минометный огонь враг вел по прибрежной полосе Очаковской громады. Потери в рядах ВСУ не были зафиксированы.

"Получено подтверждение, что так называемая вторая, а точнее, длинная армия мира вновь уменьшилась на 7 солдат", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что обстановка в южнобузской операционной зоне достаточно сложная и динамичная, но контролируется Силами обороны.

"Наши войска удерживают занимаемые позиции и наносят огневое поражение противнику с целью создания условий для последующих наступательных действий", – говорится в сводке.

Справка. "Зоопарк-1" — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы. Предназначен для разведки позиций огневых средств противника (РСЗО, артиллерийских и миномётных позиций, пусковых установок тактических ракет и комплексов ПВО и др.), расчёта траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством и контроля над беспилотными летательными аппаратами.

РЛС "Зоопарк-1" стоит на вооружении армии РФ с 2008 года. Ориентировочная стоимость – около 10-15 млн долларов.

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Как сообщал Главред, во время контрнаступления на Харьковщине ВСУ удалось меньше, чем за неделю уничтожить российской техники на сумму 670 млн долларов.

Кроме того, за время полномасштабной войны Москва уже стала крупнейшим "поставщиком" вооружений для Киева. Как сообщает Wall Street Journal, ВСУ захватили около 1000 единиц военной техники РФ.

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