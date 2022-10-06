Украина забрала у войск России более 1000 единиц техники – больше, чем дал Запад – WSJ

Военная техника РФ помогает ВСУ контрнаступать на Донбассе - Wall Street Journal/ Фото Reuters, Armyinform

Силы обороны Украины проводят контрнаступление, используя вооружения России, полученные в качестве трофеев. Только за время операции в Харьковской области в руках украинцев оказались сотни единиц российской военной техники. За время полномасштабной войны было получено около 1000 единиц вооружений РФ. Москва уже стала крупнейшим "поставщиком" вооружений для Киева.

Как сообщает Wall Street Journal, ВСУ захватили множество вражеской военной техники, которая помогает освобождать восток Донецкой области, в том числе и Лиман, и продвигаться дальше.

В частности, только в Харьковской области в руках в бойцов украинской армии оказались сотни единиц российской техники.

Отмечается, что войска РФ оставляют тяжелое оружие и склады с боеприпасами в ходе неорганизованного отступления. Некоторые образцы оружия сразу можно пускать в атаку, другие ремонтируют, чтобы отправить обратно на фронт. Танки, автомобили и орудия, которые слишком сильно повреждены, разбирают на запчасти. Оккупанты оставили и большое число артиллерийских снарядов советского времени, которых уже почти нет в Украине.

"В сочетании с оружием, захваченным во время отступления России с Киевщины и остального севера Украины в апреле, эти недавние успехи превратили Москву в крупнейшего поставщика тяжелого вооружения для Украины, который значительно опережает США и других союзников по количеству. Однако оружие, поставляемое Западом, обычно более современное и точное", - отмечают журналисты.

Указывается, что Украине удалось захватить ориентировочно 460 российских основных боевых танков, 92 гаубицы, 488 БМП, 195 ББМ, 44 РСЗО. Вероятно, техники на самом деле больше.

К примеру, один только батальон Карпатская Сечь затрофеил 10 современных танков РФ Т-80 и 5 152 мм гаубиц Гиацинт после того, как вошел в Изюм Харьковской области. Начальник штаба батальона Руслан Андрейко отметил, что появилось много трофеев, которые не знают, куда девать.

В подразделении используют российские 152-мм самоходные гаубицы 2С19 Мста вместе с американскими пушками и запаслись достаточным количеством советских боеприпасов.

"У россиян больше нет преимущества в огневой мощи. Мы разгромили все их артиллерийские части перед началом наступления, а затем начали продвигаться вперед так быстро, что они даже не успели заправиться и загрузить свои танки", - подчеркнул Андрейко.

Смотрите видео ТСН - армия Украины молниеносно освобождает захваченные Россией территории

Война России против Украины

Армия Украины успешно продвигается на двух направлениях – на Донбассе и в Херсонской области. Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай октября заявил, что ВСУ официально начали освобождать Луганщину. Возвращаются под контроль населенные пункты, там устанавливаются украинские флаги.

ВСУ за несколько дней освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области. Речь идет о Давыдовом Броде, Крещеновке, Любимовке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Малой Александровке и Большой Александровке.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил об освобождении Архангельского и Миролюбовки на Херсонщине.

В разведке Британии сообщили, что ВСУ в Херсонской области отодвинули линию фронта еще на 20 километров и укрепляются на восточном берегу Ингульца. Россия испытывает кадровые проблемы. В такой ситуации оккупанты столкнутся с выбором – либо воевать, либо бежать за Днепр.

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