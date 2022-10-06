ВСУ продвигаются на Херсонщине, войскам РФ придется биться или бежать – разведка Британии

Войскам РФ в Херсонской области придется либо бежать через Днепр, либо сражаться - британская разведка / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Силы обороны Украины продолжают новую фазу наступления в Херсонской области. Линия фронта отодвинута еще на 20 километров, они занимают позиции на восточном берегу Ингульца. Успехи ВСУ ставят войска РФ перед выбором – либо бежать за Днепр, либо остаться и защищаться. Для усиления оккупантов им на помощь могут отправить мобилизованных. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В разведке Британии рассказали о том, что новая фаза наступательных операций украинских войск началась 2 октября. Армия продвигается, линия фронта отодвинута еще на 20 километров. Украинцы занимают позиции на восточном берегу Ингульца западнее Днепра. Основным оборонительным позициям россиян угрозы пока нет.

Аналитики отмечают, что российские подразделения, как правило, отказывались от боевых столкновений и отступали.

В сложившейся ситуации Москва, скорее всего, будет видеть растущую угрозу для сектора Новая Каховка в качестве одной из самых насущных проблем. В этом районе остается поврежденная переправа через Днепр – один из немногих маршрутов, доступных россиянам для снабжения своих сил.

Поэтому, считают специалисты, оккупантам в ходе продвижения ВСУ на Херсонщине придется решать – бежать через Днепр, или оставаться и биться.

"Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и обороняться", - указано в сообщении.

Кроме того, захватчики уже отправили большую часть своих малоупомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона. В регион с целью попытки стабилизации фронта могут перебросить мобилизованных.

"Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных, качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на переброску мобилизованных резервов на этот сектор", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия ведет наступательную операцию на Херсонщине. Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение двух населенных пунктов – Архангельского и Миролюбовки. Глава государства поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября сообщили, что благодаря грамотным и эффективным действиям ВСУ было освобождено несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.

В Институте изучения войны заметили, что ВСУ удалось достичь серьезных успехов на Херсонщине. Украинские бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войск на севере области. Оккупанты отступают с ранее захваченных позиций.

Смотрите видео ТСН - Украина скоро может освободить часть Херсонской области

Другие новости: