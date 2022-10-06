УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ВСУ продвигаются на Херсонщине, войскам РФ придется биться или бежать – разведка Британии

6 октября 2022, 09:46

Армия Украины на юге отодвинула линию фронта еще на 20 км и укрепляется на восточном берегу Ингульца, считают британские специалисты.

Херсон ВСУ войска РФ
Войскам РФ в Херсонской области придется либо бежать через Днепр, либо сражаться - британская разведка / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Силы обороны Украины продолжают новую фазу наступления в Херсонской области. Линия фронта отодвинута еще на 20 километров, они занимают позиции на восточном берегу Ингульца. Успехи ВСУ ставят войска РФ перед выбором – либо бежать за Днепр, либо остаться и защищаться. Для усиления оккупантов им на помощь могут отправить мобилизованных. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В разведке Британии рассказали о том, что новая фаза наступательных операций украинских войск началась 2 октября. Армия продвигается, линия фронта отодвинута еще на 20 километров. Украинцы занимают позиции на восточном берегу Ингульца западнее Днепра. Основным оборонительным позициям россиян угрозы пока нет.

Аналитики отмечают, что российские подразделения, как правило, отказывались от боевых столкновений и отступали.

В сложившейся ситуации Москва, скорее всего, будет видеть растущую угрозу для сектора Новая Каховка в качестве одной из самых насущных проблем. В этом районе остается поврежденная переправа через Днепр – один из немногих маршрутов, доступных россиянам для снабжения своих сил.

Поэтому, считают специалисты, оккупантам в ходе продвижения ВСУ на Херсонщине придется решать – бежать через Днепр, или оставаться и биться.

"Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и обороняться", - указано в сообщении.

Кроме того, захватчики уже отправили большую часть своих малоупомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона. В регион с целью попытки стабилизации фронта могут перебросить мобилизованных.

"Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных, качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на переброску мобилизованных резервов на этот сектор", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия ведет наступательную операцию на Херсонщине. Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подтвердил освобождение двух населенных пунктов – Архангельского и Миролюбовки. Глава государства поблагодарил военных за успешно выполненную работу.

В Оперативном командовании Юг 4 октября сообщили, что благодаря грамотным и эффективным действиям ВСУ было освобождено несколько населенных пунктов. Среди них Давыдов Брод, Крещеновка, Любимовка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Малая Александровка и Большая Александровка.

В Институте изучения войны заметили, что ВСУ удалось достичь серьезных успехов на Херсонщине. Украинские бойцы уничтожают малоукомплектованные российские войск на севере области. Оккупанты отступают с ранее захваченных позиций.

Смотрите видео ТСН - Украина скоро может освободить часть Херсонской области

Другие новости:

ВСУ войска России Херсонская область война России и Украины британская разведка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:55

Путин говорит о захваченных землях так, словно уже понимает, что уйдет с должности

09:46

ВСУ продвигаются на Херсонщине, войскам РФ придется биться или бежать – разведка БританииВидео

09:38

Успел повоевать лишь три дня: подполковник-оккупант ВС РФ поедет домой из Украины в пакете

09:24

Украина получит сверхсовременные системы ПВО IRIS-T уже через несколько месяцев: подписан контрактВидео

09:01

Ехал за своей смертью 20 часов: ВСУ ликвидировали оккупанта из Бабаево

Реклама
08:41

На войне погиб легендарный киборг из Запорожья Вячеслав Зайцев

08:37

Ракетный обстрел жилых многоэтажек в Запорожье: 2 человека погибли, как минимум 5 - под завалами

08:35

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

08:33

Путин собирается уволить Шойгу, свалив на него вину за провал войны – ISWВидео

08:30

Как убрать плесень в ванной: убойные способы, которые вас ошеломятВидео

08:27

"Слепой амур меня пронзил стрелою": 5 психологических уловок, которые помогут влюбить в себя любого

08:12

ВСУ готовятся освободить важный город на Юге, оккупанты обратились в бегство - ISWВидео

07:59

Гороскоп на октябрь-2022 для всех: Весы ухватят бога за бороду, а Скорпиона ждут неудачиВидео

07:14

ВСУ отминусовали в армии РФ около 60 оккупантов, 9 танков и 2 склада боеприпасов - ОК Юг

07:12

Сапоги и ботинки сказочной красоты для любой погоды: самая модная зимняя обувь 2022 2023

06:46

Полным ходом к кульминации противостояниямнение

06:42

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожье и Харьков: под завалами ищут людейВидео

05:20

Сильнейшие морозы и снегопады: синоптик озвучил, какой будет зима в УкраинеВидео

04:50

Гороскоп на октябрь: каких знаков зодиака проблемы практически не затронутВидео

04:04

"Ноги уже раздвинула для Путина": Волочкова вывалила грудь и села на шпагат

Реклама
03:40

Военный эксперт пояснил, почему ядерный шантаж Украины Путиным – блеф

03:20

90% хозяек делают ошибки: как правильно варить сосиски - простой рецепт приготовленияВидео

03:05

Разгуляется бабье лето: Украину рекордно разогреет, синоптик назвал срокиВидео

02:29

Любовный гороскоп на октябрь 2022: астролог назвал лучшее время для нового романаВидео

02:02

Прощай, кукушечка: Мадонна в ресторане пихала в себя овощи

01:40

"Это будут последние дни России": эксперт сказал, что ждет РФ в случае применения ядерного оружияВидео

01:36

Да здравствует король: названа дата коронации Чарльза IIIВидео

00:51

Приметы на 6 октября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги водились весь годВидео

00:01

Шахтер наделал шороху в Мадриде и заколотил шедевральный гол РеалуВидео

00:01

Гороскоп на сегодня, 6 октября 2022: Тельцам – деньги, Весам – удача, Стрельцам – ссораВидео

05 октября, среда
23:32

"Им конец": Арестович рассказал о провале обороны элитных российских войск на ХерсонщинеВидео

23:11

Зеленский анонсировал освобождении трех сел Херсонской областиВидео

22:53

Россияне закапывали людей в траншеях: в Лимане нашли массовое захоронениеВидео

22:21

Украину ждет непростой и даже решающий месяц: прогноз астролога

22:20

Украинская армия идет вперед: Резников показал карту наступления ВСУВидео

22:15

"Ничтожный указ Путина": в Украине разнесли РФ за присвоение Запорожской АЭСВидео

21:58

"Мы купили БМП": оккупанты сдались в плен ВСУ и продали свою бронетехникуВидео

21:54

Вступление Украины в НАТО: Зеленский провел важные переговоры со СтолтенбергомВидео

21:29

США обвинили Украину в убийстве Дугиной - The New York TimesВидео

21:28

Бунт в РФ: московские "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

Реклама
21:25

Путин назвал виновных в провале мобилизации в РоссииВидео

21:02

Россия может осушить ГТС Украины: эксперт назвал условия

20:56

"Кровавый переворот": эксперт назвал сценарий отстранения Путина от властиВидео

20:47

Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее времяВидео

20:42

Невестка-стриптизерша Королевой и Тарзана вышла в свет в развратном виде

20:36

ВСУ пошли вперед на Луганщине: освобождены шесть населенных пунктовВидео

20:34

Если бы у русских осталась хоть крупица разумамнение

20:27

Лорак, Повалий, Седокова: кто из звезд-запроданок попал под санкции СНБОВидео

20:10

"Какой же цинизм": Певцов опозорился, выступая перед мобилизированными россиянами

20:10

Приметы на 7 октября: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не остаться без денегВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять