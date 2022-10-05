ВСУ начали освобождение Луганской области: в населенных пунктах поднимают флаги Украины

На Луганщине в нескольких населенных пунктах уже поднимают украинский флаг - Гайдай / Коллаж Посольство США в Украине, Суспільне

Силы обороны Украины начали военную операцию по освобождению Луганской области от оккупации России. ВСУ установили контроль над некоторыми населенными пунктами, там уже поднимают украинский флаг. Наступление продолжается. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что уже официально можно сообщить о начале освобождения оккупированной Луганской области.

По его словам, некоторые населенные пункты уже удалось деоккупировать. Движение украинских войск продолжается.

"Сейчас уже официально – деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии. Там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг. Движемся дальше", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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