На Харьковщине ВСУ уничтожили российской техники на 700 млн долларов - Forbes

ВСУ уничтожили вражеской техники на 700 млн долларов / Фото УНИАН

Меньше чем за неделю ВСУ удалось уничтожить российской техники на сумму 670 млн долларов - большинство стерли с лица земли во время контрнаступления на Харьковщине, пишет издание Forbes.

По данным Генерального штаба, в течение 6-11 сентября, украинские защитники уничтожили 2850 захватчиков и 590 единиц техники. Отмечается, что большая часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления в Харьковской области, однако какая именно установить трудно.

Потери оккупантов составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

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Сообщается, что самая дорогая потеря россиян - комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долларов), который был уничтожен в Запорожской области. В Харьковской области захватчики потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долларов) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долларов).

Также отмечено, что не вся утраченная врагами техника была уничтожена. По данным аналитического проекта Oryx, с 6 по 10 сентября ВСУ захватили 129 единиц техники, которую Forbes оценивает в 104 млн долларов, в том числе девять гаубиц Мста-С и Мста-Б на сумму свыше 43 млн долларов.

Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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