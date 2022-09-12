Наступление ВСУ: Арестович рассказал о невероятном масштабе освобожденных территорий

Арестович / Коллаж УНИАН

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные освободили большую территорию Украины, нежели сообщает Министерство обороны.

По словам Арестовича, ведомство официально заявляет о деоккупации только после проведения зачистки и стабилизационных мероприятий.

"Если квадратный корень извлечь, то получается кусок территории примерно 77 на 77 километров. Огромная территория, и она (Маляр - ред.) еще скромничает, потому что мы как всегда объявляем освобожденными проверенные. Где полиция уже провела стабилизационные мероприятия", - сказал Арестович в эфире "Фейгин LIVE".

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Освобождение оккупированных территорий

Отметим, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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