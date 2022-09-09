"Полная катастрофа": ВСУ взяли в плен огромное количество россиян - Арестович

ВСУ некуда девать пленных - Арестович / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Во время контрнаступления на Харьковщине бойцы ВСУ взяли в плен большое количество российских оккупантов, говорится в заявлении советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин LIVE.

"Нам некуда деть пленных уже, столько их набрали, что войска не справляются. А почему это происходит? Уже можно признать, 30 населенных пунктов освободили в Харьковской области, это все в результате наступления на Балаклею и далее на Купянск", - заявил Арестович.

По его словам, один из российских мотострелковых полков разбрелся по посадкам после того, как его покинули командиры. Военные ищут случая сдаться в украинский плен.

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"Там полный коллапс и катастрофа, обвал, как цунами сносит российские войска. Мы захватили тысячи снарядов, десятки единиц новейшей техники, огнеметные системы. Если мы добиваем Изюмскую катастрофу, счет пленных пойдет на тысячи", - добавил Арестович.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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