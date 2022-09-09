"Даже не Крым": Подоляк поведал, что станет переломным моментом в войне

Подоляк рассказал о переломном моменте в войне / Коллаж Офис президента, УНИАН

Переломным моментом в войне против РФ станет даже не деоккупация Крыма, а освобождение Донецка и Луганска. Только после этого можно будет прогнозировать, когда закончится война, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДом.

Комментируя контрнаступательные действия ВСУ на Харьковском направлении и на юге, Подоляк сказал, что "сегодня происходит не перелом – сегодня происходит то, что и должно было происходить".

"Украина показывает, как она будет воевать, как она будет освобождать территории, включая Крым. Это будут абсолютно продуманные и стратегически, и тактически мероприятия на разных направлениях", – сказал Подоляк.

Видео дня

По мнению советника главы ОП, окончательный перелом, после которого станет понятно, что с РФ будут происходить "фундаментальные трансформации", случится после того, как падет один из двух ключевых для РФ городов – Донецк и Луганск.

"Вот в этот момент, собственно, все и закончится. Мы сможем уже четко математически прогнозировать, когда закончится война. Это вопрос даже не Крыма, а вопрос Луганска и Донецка. Это чрезвычайно важно, потому что вокруг этих двух городов и построена вся эта риторика странных субъектов из РФ, которые рассказывают о какой-то бомбежке Донбасса", – сказал Подоляк.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

Читайте также: