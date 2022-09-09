Блицкриг ВСУ на Харьковщине: в Сети показали карты прорыва украинской армии

ВСУ перешли в контрнаступление / Reuters

Прорыв Вооруженными силами Украины обороны российских оккупантов в Харьковской области произошел в течении нескольких дней.

При этом в Telegram уже появляются карты наступления ВСУ и боевых действий на Харьковщине.

"Говорят, что этот невероятный блицкриг разработал генерал-полковник Александр Сырский. Скрины – это действия ВСУ на основе месседжей в ТГ-каналах в том числе рашистских", – пишет Станислав Гайдер.

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"Для начала Сырскому удалось остановить вражеское наступление на Харьковском, Изюмском, Бахмутском, Авдеевском и других оперативных направлениях, а затем успешно потеснить врага. Именно Сырский разрабатывал неожиданный удар по Балаклее, к необходимости которого сначала критически отнеслись в Генштабе, однако ему удалось убедить военное руководство страны в необходимости такого плана... ...Сегодняшние успехи в контрнаступлении по плану Сырского открывают новые возможности в части дальнейшего смещения позиций врага. Надеюсь на то, что очень скоро увидим еще больше украинских флагов над освобожденными городами Украины", - поясняет политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Успешных военачальников стоит знать. Нашу группировку на юге, которая занимается Херсоном, возглавляет генерал Андрей Ковальчук. А группировку на востоке, которая сейчас наводит порядок в Харьковской области, возглавляет генерал Александр Сырский. Ранее Сырский успешно организовал оборону Киева. В Европе военных с таким опытом просто нет", – рассказал политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

Напомним, ранее ранее экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца года могла бы отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Однако для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах. По его словам, украинцы были невероятно стойкими и изобретательными, но им нужна более дальнобойная и точная артиллерия.

Также он убежден, что США должны быть готовыми к тому, что Россия скоро развалится в том виде, в каком она есть сегодня. Он напомнил, что мир не был готов и не ожидал развала СССР.

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