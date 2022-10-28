Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК Вагнера

ВСУ взяли в трофей - АК-12 / Facebook Спецпідрозділ Хорт

Заместителя начальника штаба наемников ЧВК Вагнера ликвидировали бойцы украинского спецподразделения Хорт.

Бойцы спецподразделения в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении на странице спецподразделения Хорт в Facebook.

"Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что среди убитых вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

Кроме того, бойцы ВСУ взяли в трофей оружие этого оккупанта - АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").

Как рассказывают пленные оккупанты, на войну заключенных агитировует лично Пригожин. Он приезжает в колонии и выступает перед заключенными.

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