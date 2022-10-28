УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК Вагнера

28 октября 2022, 22:24

Среди убитых вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

автомат
ВСУ взяли в трофей - АК-12 / Facebook Спецпідрозділ Хорт

Заместителя начальника штаба наемников ЧВК Вагнера ликвидировали бойцы украинского спецподразделения Хорт.

Бойцы спецподразделения в ближнем бою они столкнулись с группой боевиков ЧВК "Вагнер", говорится в сообщении на странице спецподразделения Хорт в Facebook.

"Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что среди убитых вагнеровцев украинские военные идентифицировали заместителя начальника штаба наемников.

Кроме того, бойцы ВСУ взяли в трофей оружие этого оккупанта - АК-12. Это автомат, находящийся на вооружении вражеской армии с 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупационная армия РФ не справляется в Украине, поэтому на войну вербуют российских заключенных, заявил создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ("повар Путина").

Как рассказывают пленные оккупанты, на войну заключенных агитировует лично Пригожин. Он приезжает в колонии и выступает перед заключенными.

Читайте еще:

ЧВК Вагнер война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:22

"Нужно было думать головой": Киркоров понесет жесткое наказание из-за поддержки войны в Украине

22:58

Кулеба спрогнозировал сроки завершения войны и назвал главное условиеВидео

22:56

"Это такие крутые люди, хочу чтобы от них отстали": Noize MC расплакался, вспоминая украинцевВидео

22:48

В США умер основатель рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

22:44

Превращают Херсонскую область в зону отчуждения: Зеленский жестко проехался по РоссииВидео

Реклама
22:24

Атака и ближний бой: бойцы ВСУ уничтожили командира наемников ЧВК ВагнераВидео

22:06

В Украине установили исторические цены на яйца: когда рухнет стоимость продуктовВидео

22:00

Сказки бункерного деда, или Почему Путин решил переписать историю Киевамнение

21:55

РФ светит новая волна мобилизации: Зеленский намекнул на огромные потери среди "чмобиков"Видео

21:29

"Николаевское направление уходит": оккупанты истерят из-за тотальной сдачи позицийВидео

21:23

Украина переходит на зимнее время: что нужно сделать, чтобы всю зиму часы приносили деньги и успехВидео

21:15

The Rasmus посвятили песню Украине на концерте в Европе: зал взорвался овациейВидео

20:57

ВСУ пошли вперед на Луганщине и взяли под контроль ключевую трассуВидео

20:44

Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружиеВидео

20:37

Графики отключений вернутся к плановым: в ОП назвали сроки окончания "блэкаута"Видео

20:33

Месяц под капельницами: Оля Цибульская рассказала, как вранье уложило ее на больничную койкуВидео

20:10

Приметы на 30 октября: 3 важных запрета, которые нельзя нарушать в этот деньВидео

19:59

Ракеты для HIMARS и дальнобойные снаряды: ВСУ получат новое вооружение из СШАВидео

19:57

Ударит сильный мороз: в Украину несется неприятная погодаВидео

19:40

Возвращение блудной дочери: Maruv сделала первое официальное заявление с начала войны в Украине

Реклама
19:27

"Шальная пуля": в Крыму загадочно погибла ТОП-пропагандистка РФ из "пула Путина"Видео

19:11

Анатолий Анатолич жестко высмеял крокодильи слезы предательницы Регины Тодоренко

18:52

Гороскоп на ноябрь 2022: Львов ждет счастливый и прибыльный месяцВидео

18:51

Завершение войны и новый президентский срок для Путина: СМИ раскрыли планы КремляВидео

18:30

"Боевые комары атакуют россиян": Небензя заговорил о новой "угрозе" для РФ

18:22

Актриса-путинистка из "Сватов" высказалась в отношении Анны Кошмал

18:12

Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации: в Украине - 82 тысячи "чмобиков"Видео

18:01

"Икона": 56-летняя Синди Кроуфорд в черной мантии похвасталась сочными бедрами

18:00

"Риск большого блэкаута": в Киеве вводят экстренное отключение света на неопределенный срокВидео

17:59

Российского актера оштрафовали за правду о войне в Украине

17:48

Ефросинина ответила на хейт своей внешности

17:38

Блэкаут в Киеве: Кличко назвал сроки восстановления энергосистемыВидео

17:38

Приметы на 29 октября: какие 3 вещи запрещено делать в этот день, чтобы беды не случилосьВидео

17:19

Формальный "император": эксперт объяснил, как Си Цзиньпин расширил свои полномочияВидео

17:08

Оборвал династию военных: ВСУ ликвидировали оккупанта, отец которого погиб на подводной лодке "Курск"Видео

17:03

Хором кричат "Слава Украине!": в плен ВСУ сдались сразу 12 "чмобиков"

16:53

"Не хотел иметь отношения к этому": в РФ рассказали, как Андрея Малахова заставляют говорить о войне

16:27

В США напали на дом Нэнси Пелоси: ранили ее мужаВидео

16:18

ВСУ похвастались применением дронов-камикадзе против врагаВидео

16:00

Как сварить свеклу быстро: лучшие способы и советы для домохозяек

Реклама
15:43

К зиме подготовилась: Елена-Кристина Лебедь показала трусы с начесом

15:43

Медведев бредово предложил Киеву выполнить условия Кремля ради света: у Зеленского жестко ответилиВидео

15:34

"Превратил в пепел безопасность Европы": Штайнмайер жестко обратился к Путину, которого "не учит история"Видео

15:32

В РФ назвали движение евреев сектой, Совбез в панике начал оправдываться

15:10

"Какая амазонка": молодая жена Макаревича показала шикарную фигуру посреди пустыни

15:02

ПВО от союзников снизит угрозу от оккупантов с неба для Украины - генсек НАТО

14:47

Когда переходят на зимнее время: дата и час перевода стрелок часовВидео

14:32

Поехал убивать украинцев: ВСУ ликвидировали известного в России ютубера и радиоведущегоВидео

14:19

В РФ военный-контрактник наехал КАМАЗом на колонну срочников: есть погибшие

13:47

Переплюнули Красовского: в РФ призвали убивать украинских детей "путем "научных экспериментов"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять