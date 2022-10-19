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"В армии РФ много проблем": генерал США объяснил, как будет продолжаться война зимой

19 октября 2022, 16:12

Украинские военные не будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы.

Генерал США Дэвид Петреус, российские военные
Генерал США Дэвид Петреус объяснил, как будет продолжаться война зимой/ Reuters, скрин

Российским захватчикам зимой будет гораздо сложнее вести войну, чем украинским военным. На оккупантов свалится много проблем.

Логистика у россиян сейчас очень слабая. У них для ведения боевых действий зимой нет ни достаточно теплой одежды, ни необходимого количества вооружения. Об этом рассказал генерал Вооруженных сил США Дэвид Петреус, пишет "Укринформ".

При этом он отметил, что, по его мнению, украинские войска не будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы.

"Логистика россиян очень слабая, мосты разрушены, так же, как и железнодорожные пути, как на Крымском мосту. Для россиян существует очень много проблем. Зима приближается. У них даже теплой одежды не хватает, не говоря уже о вооружении", – заявил генерал США.

Также он обратил внимание, что страна-агрессор РФ уже понесла в Украине в 3 или даже 4 раза больше потерь, чем за 9 лет войны в Афганистане.

Петреус добавил, что среди российских оккупантов очень низкий моральный дух. Ведь они не понимают, за что они воюют.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в среду, 19 октября, объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины. В соответствии с изданным указом, его введут с полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Ранее сообщалось, что Израиль не желает менять свою политику в отношении военной помощи Украине несмотря на волну российских атак против украинских городов. Так, министр обороны Бенни Ганц и лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху заявили, что Израиль продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, однако об оборонной технике речь не идет.

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