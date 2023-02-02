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Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИ

2 февраля 2023, 19:35
По данным СМИ, личный состав, отобранный для отправки в Украину, - молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них женаты.
Ким Чен Фн, Путин
Ким Чен Ын, Путин / kncd.kp, скриншот

КНДР собралась высылать на оккупированный россиянами Донбасс своих полицейских и военных.

Как сообщает Daily NK, правительство Северной Кореи якобы недавно приказало северокорейским торговым компаниям в России подобрать персонал для отправки в оккупированную Россией восточную часть Украины, чтобы они могли принять участие в работах по восстановлению.

В то же время эксперты отмечают, что, учитывая, что все торговые компании, получившие приказ, связаны с военными или общественными службами безопасности, КНДР, похоже, намерена отправить на восток Украины военных или полицейских, а не гражданских лиц.

"Возможно, правительство решило это сделать, потому что солдат и сотрудников структур безопасности легче контролировать, чем гражданских", - высказывает мнение издание.

По данным Daily NK, личный состав, отобранный для отправки в Украину, - молодые люди в возрасте от 19 до 27 лет, большинство из них женаты. При этом издание уточняет, что в целом власти КНДР обычно отправляют в командировку за границу женатых мужчин, чтобы предотвратить их побег, поскольку те вынуждены оставлять своих жен и детей в Северной Корее.

По данным инсайдерских источников в России, Daily NK утверждает, что северокорейские компании должны были завершить подбор персонала к концу января. Однако когда именно этот персонал будет отправлен на оккупированный восток Украины, неизвестно. Пока что КНДР отложила отправку набранных людей из-за текущей ситуации на войне.

"Однако, учитывая все приказы, изданные крупным торговым компаниям, первая партия, вероятно, составит примерно от 300 до 500 человек. В приказах не указано, какие задачи будут поставлены личному составу по прибытии на восток Украины, но вряд ли они будут служить наемниками на войне. Отобранный персонал, вероятно, будет участвовать в восстановлении, ремонте разрушенных войной зданий и дорог", - сообщает издание.

Напомним, сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, по словам сестры Ким Чен Ына, КНДР якобы "в одном окопе" с армией оккупантов и народом РФ.

Ким Е Чжон также заявила, что Россия якобы "сожжет дотла" вооружение, которое Запад поставляет Украине.

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