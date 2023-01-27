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"РФ сожжет дотла вооружение в Украине": сестра Ким Чен Ына сделала скандальное заявление на весь мир

27 января 2023, 18:00
Ким Е Чжон также заявила, что Россия якобы "сожжет дотла" вооружение, которое Запад поставляет Украине.
Ким Е Чжон
Ким Е Чжон / Википедия, pixabay

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, по словам сестры Ким Чен Ына, КНДР якобы "в одном окопе" с армией оккупантов и народом РФ.

Ким Е Чжон также заявила, что Россия якобы "сожжет дотла" вооружение, которое Запад поставляет Украине.

"Поле боя в Украине далеко не пустыня Среднего Востока, где 20 лет назад вольно бродили американские линейные танки. Не сомневаюсь, что любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в металлолом перед непоколебимым боевым духом и мощностью героической армии и народа России", - заявила Ким Е Чжон.

Она также обвинила Запад, что своими действиями они поддерживают нестабильную обстановку в мире.

КНДР и война в Украине

Ранее сообщали, что в Северной Корее начали шить зимнюю форму для российских военных. Этим занимается ряд фабрик. Материалы для них поставляет Россия. Отмечается, что форму шьют не менее чем три фабрики в Пхеньяне, а также неизвестное число в других местах.

Если война Украины и России будет "заморожена", то такое положение вещей иметь превратит в заложников миллионы людей ‒ как произошло в конфликте между Северной и Южной Кореями. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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