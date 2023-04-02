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РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

2 апреля 2023, 07:45
Оккупантам не удалось сильно расширить свое влияние на Донбассе до конца марта, а в РФ начали выражать недовольство остановкой наступления в Бахмуте и Авдеевке.
Владимир Путин, российские военные
РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей/ сайт Кремля, Facebook

"Большое" наступление страны-агрессора России провалилось. Российские оккупанты не смогли достичь целей, поставленных перед ними российским диктатором Владимиром Путиным, относительно захвата Донецкой и Луганской областей в их административных границах до 31 марта.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 22 декабря заявлял, что оккупанты свои основные силы сосредоточили на захвате Донецкой области.

В начале февраля 2023 года, спустя более месяца после объявления Герасимовым намерений сосредоточить основные силы на захвате Донбасса, российские оккупанты начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман.

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Однако во время этой операции российские захватчики смогли достичь лишь незначительного продвижения и не смогли существенно расширить свой контроль над Донбассом, отмечают аналитики ISW.

В ISW отметили, что представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что Герасимов не достиг установленных Путиным целей захватить Донбасс до 31 марта.

В то же время в ISW обратили внимание на изменение поведения российских милблогеров, которые начали выражать обеспокоенность тем, что российские оккупанты должны остановить свое наступление в Бахмуте и Авдеевке, чтобы готовиться к контрнаступлению украинских сил.

Война в Украине

Военный аналитик, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что у российских оккупационных войск осталось примерно 15% дальнобойных и высокоточных ракет по сравнению с тем количеством, что было в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Тем не менее, это не значит, что захватчики прекратят ракетный террор украинских городов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что страна-агрессор РФ может разместить ядерное оружие на территории Беларуси, только если соответствующее разрешение российскому диктатору Владимиру Путину даст Китай. Однако, вероятнее всего, что КНР этого не допустит.

На Запорожском направлении, в районе Гуляйполя и Орехового, зафиксировано увеличение активности российских оккупантов. В частности, наблюдается увеличение обстрелов и перемещение дополнительных войск противника. Дело в том, что захватчики видят, что украинские войска подтягивают подкрепление в те места, где идут активные боевые действия на Востоке, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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