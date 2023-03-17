"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить Украину

Депутат Госдумы России в эфире пропагандистского телевидения заявил, что надо переходить к мирным переговорам.

Депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить Украину/ Facebook, скрин

На российском пропагандистском телевидении заговорили о том, что стоит уже переходить к мирным переговорам с украинской стороной, потому что России всё равно не удается одержать победу над Украиной.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в эфире пропагандистского шоу. При этом он сказал, что в стране-агрессоре РФ уже стоит прекратить призывы к продолжению боевых действий, ведь "полноценная победа всё равно невозможна". Фрагмент соответствующего видео опубликовало издание "Обозреватель".

В эфире программы из-за такой позиции Милонова вспыхнул спор между ним и российским политологом Геворгом Мирзаяном. Когда Мирзаян начал "пылко толкать речь" о том, как страна-агрессор Россия якобы "разгромит Украину", Милонов не выдержал и начал кричать ему в ответ, что ему стоит "прекратить подстрекать к усилению военных действий".

видео дня

Российский политолог, являющийся завсегдатаем различных пропагандистских телепрограмм в РФ, не смолчал на слова депутата Госдумы. Он сказал, якобы продолжит подстрекать к агрессии против Украины, потому что, мол, "война должна закончиться победой России".

Депутат Госдумы Милонов после этого признал неспособность РФ одержать победу над Украиной. Он заявил, что "полноценная победа невозможна".

"Вы подстрекаете других людей, зная, что полная победа невозможна... Ужас заключается в том, что всё равно придут к мирным переговорам и разграничительным линиям... Ну, так может сейчас надо к этому призвать? А не призывать, чтобы еще погибли сотни тысяч... Они всё равно к этому придут. Ни одну, ни другую сторону сломить невозможно", – кричал на своего оппонента в студии депутат Госдумы.

Война в Украине

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал вероятность отхода украинских защитников из Бахмута Донецкой области. По его словам, Бахмут остается ключевой точкой обороны Украины и ВСУ будут удерживать его столько, сколько это возможно.

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал: российские оккупанты понимают, что в Украине хорошо работает ПВО и им уже не удается добиться "успеха" во время ракетных ударов по стране. Теперь они стараются использовать какие-то хитрости, чтобы добиться желаемого результата. Он рассказал, что из-за различных хитростей украинская ПВО не всегда может перехватить все ракеты.

Военный эксперт Роман Свитан высказал мнение, что контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая. Военный эксперт считает, что ВСУ будут атаковать на трех направлениях.

Вас также может заинтересовать: