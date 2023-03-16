ПВО сбивает не все ракеты: РФ использует уловки во время воздушных атак - Игнат

Российские оккупанты пытаются проделывать маршрут так, чтобы ракеты летели низко и их было тяжело сбить.

РФ использует уловки во время ракетных ударов по Украине / Коллаж фото Минобороны РФ, Командование ВСУ

Российские оккупанты понимают, что в Украине хорошо работает ПВО и им уже не удается добиться "успеха" во время ракетных ударов по стране. Теперь они пытаются использовать некие уловки, чтобы добиться желаемого результата. Об этом заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал.

Он рассказал, что из-за разных хитростей украинская ПВО не всегда может перехватить все ракеты.

"Иногда сбивается 100% ракет, например, четыре из четырех, а иногда – две из четырех. Это нормально, потому что не всегда удается обнаружить и перехватить те ракеты. Противник хитер и учитывает все разведданные, особенно касающиеся космической разведки и наземной – агентура работает. И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу", – сказал Игнат.

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Оккупанты во время авиаразведки пытаются найти украинские системы ПВО. Именно для этого в воздух поднимают российский самолет-разведчик А-50, который видит "приблизительные места пусков".

"Тот же А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит приблизительные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм. Все это мы знаем и учитываем, но они тоже это учитывают при планировании последующих атак", – добавил спикер ВС.

Враг пытается прокладывать маршрут ракет и дронов таким образом, чтобы они летели над открытой местностью и вдоль русла рек. Это помогает им сделать так, чтобы ракеты летело низко и их было тяжело сбить.

Однако стоит отметить, что у Украины пока нет достаточного количества зенитно-ракетных комплексов, чтобы говорить о полной защите неба. Эти средства защищают стратегические направления и объекты критической инфраструктуры. Кроме того, ЗРК не стоят на одном месте, их постоянно перемещают, чтобы враг не мог их уничтожить.

Ракетный террор россиян

Недавно представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут изменить тактику и начать бить ракетами по другим объектам. Все из-за того, что они не могут погрузить Украину в сплошную темноту.

"Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры", - сказал Игнат.

Он убежден, что россияне могут начать обстреливать другие важные объекты - транспортную инфраструктуру или гидротехнические сооружения. Сейчас у Украины нет вооружения, которое может уберечь от ударов вражескими ракетами типа Х-22.

Кроме того, захватчики могут бить по Украине еще и дронами-камикадзе. Как отметил Игнат, у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять по воздуху.

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