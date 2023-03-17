"Это наша земля": Данилов жестко ответил на вопрос о возможности отхода из Бахмута

ВСУ будут удерживать Бахмут столько, сколько это возможно, подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов оценил ситуацию вокруг боев за Бахмут / Коллаж фото 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал вероятность отхода украинских защитников из Бахмута Донецкой области.

По его словам, Бахмут остается ключевой точкой обороны Украины и ВСУ будут удерживать его столько, сколько это возможно. Такое заявление он сделал в интервью Радио Свобода.

"Словосочетание "удержать Бахмут" имеет чисто военное значение. У нас состоялось заседание Ставки верховного главнокомандующего, и еще раз было подтверждено и главкомом Залужным, и генералом Сырским, и всеми присутствующими на заседании Ставки, что Бахмут для нас очень важная, ключевая точка. Мы понимаем, что это кого-то раздражает, кто-то считает, что мы должны уступить. Но это наша земля, и мы не имеем права ее не защищать", - сказал секретарь СНБО.

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При этом он напомнил о том, что в боях вокруг Бахмута российские оккупанты несут огромные потери.

"То, что касается Бахмута, имейте в виду, что там ежедневно и огромное количество террористов, ворвавшихся на нашу территорию, остаются там навсегда. Усыпано все ими вокруг Бахмута. То есть, где находятся сегодня эти террористы, они там и остаются", - отметил собеседник.

При этом он также заключил, что Бахмут остается важной точкой для обороны Украины.

"Для нас это очень важная и ключевая точка. По крайней мере, до того периода, до начала других военных действий для нас Бахмут является очень важной крепостью", - добавил Данилов.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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