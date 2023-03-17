Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта в Киеве.

В Киеве сокращают срок действия комендантского часа / УНИАН

Время действия комендантского часа в Киеве будет сокращено на один час – он будет начинаться на час позже.

"После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений, сейчас продолжается процедурное согласование относительно сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26-го марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная от указанной даты, он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно", - сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

По его словам, военная администрация прорабатывала этот вопрос совместно с командованием Группировки сил и средств обороны города Киева в ответ на многочисленные ходатайства и методично внедряла новые меры безопасности, которые позволили бы сократить период комендантского часа.

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"Уменьшение комендантского часа согласуется с целью улучшения логистического обеспечения в столице Украины, содействие устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом. Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей города Киева. Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социальной напряженности, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своей работы", - сказал начальник военной администрации.

При этом Попко подчеркнул, что война продолжается, угрозы для Киева и его жителей до сих пор существуют, и если возникнут основания, меры безопасности могут быть усилены, в том числе и увеличена продолжительность комендантского часа

В военной администрации напомнили, что во время комендантского часа запрещается:

находиться на улице и в других общественных местах;

перемещаться транспортом или пешком.

Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право:

задержать, проверить документы;

установить причину нарушения комендантского часа;

провести осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного.

Сокращение комендантского часа в Киеве: детали

Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, в связи с сокращением комендантского часа с 00:00 26 марта, в столице продлят работу общественного транспорта и магазинов.

По его словам, метрополитен и наземный общественный транспорт изменят график работы согласно времени комендантского часа - то есть будут работать на час дольше.

К тому же, магазины, торговые центры и рестораны также продолжат свою работу - с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

Кроме того, в Киевской области комендантский час тоже сократят. Его продолжительность будет такой же, как и в столице.

Комендантский час в Киеве

Как известно, после начала полномасштабной войны РФ против Украины, в Киеве, как и в других городах, ввели комендантский час.

В разное время срок действия комендантского часа в столице менялся. Постепенно срок его действия сокращался.

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