В Киеве изменили время комендантского часа – он будет длится с 20:00 до 07:00

В Киеве изменили время комендантского часа / Фото Reuters

В Киеве изменилось время комендантского часа – с понедельника, 28 февраля, он продлится с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В это время по городу запрещено передвигаться. Исключение составляют лишь те, кто имеет спецпропуска нового образца Военного коменданта города Киева. При этом отмечается, что выданные ранее спецпропуски отменяются.

В КГГА отметили, что пропуска выдаются только для транспорта, а пешком в комендантский час запрещено передвигаться даже с таким пропуском.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника", – подчеркнули в КГГА.

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График работы транспорта, магазинов и аптек

С сегодняшнего дня общественный транспорт, торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позднее 19:00, а начинать – не раньше 08:00.

Подземные станции метро будут работать круглосуточно как укрытие, при том что после 19:00 поезда уже не будут ездить.

Также отмечается, что временные рамки с 08:00 до 19:00 не означают, что магазины, торговые сети и аптеки будут работать именно по такому графику. Они могут начинать работу позже указанного времени и заканчивать раньше.

Напомним, в Харькове также изменили время комендантского часа – он начнется с 16:00. Председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов отметил, что есть высокая вероятность артобстрелов, появления диверсионных групп и попыток нападения на оборонительные позиции ВСУ.

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