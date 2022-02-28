Украина потребовала исключить Россию из Интерпола

Ожидается реакция стран-участниц организации.
Украина заявила, что Россия за нарушение основных принципов Интерпола в ходе войны с Украиной должна быть исключена из организации.
С прошением немедленно принять соответствующее решение обратился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.
В своем заявлении Монастырский отметил, что за время вторжения российских оккупантов РФ позволила себе слишком много преступлений .
"#Россия должна быть исключена из организации @INTERPOL_HQ за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для сокрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в #Украине.
Призываем Исполнительный Совет немедленно принять такое решение!" - сообщил министр иностранных дел.
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