Украина потребовала исключить Россию из Интерпола

Денис Монастырский предложил исключить Россию из Интерпола / РБК-Украина

Украина заявила, что Россия за нарушение основных принципов Интерпола в ходе войны с Украиной должна быть исключена из организации.

С прошением немедленно принять соответствующее решение обратился министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.

В своем заявлении Монастырский отметил, что за время вторжения российских оккупантов РФ позволила себе слишком много преступлений .

"#Россия должна быть исключена из организации @INTERPOL_HQ за нарушение ее основных принципов и массовое злоупотребление инструментами и услугами для сокрытия своих преступлений и преследования политических врагов, в том числе в #Украине.

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Призываем Исполнительный Совет немедленно принять такое решение!" - сообщил министр иностранных дел.

Денис Монастырский предложил исключить Россию из Интерпола / facebook.com/moden.ua

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