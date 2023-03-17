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Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - Свитан

17 марта 2023, 13:47
Военный эксперт считает, что ВСУ будут атаковать на трех направлениях
ВСУ, Роман Свитан
ВСУ, Роман Свитан / 93-я ОМБр, скриншот YouTube

Контрнаступление ВСУ начнется уже в скором времени, уверен военный эксперт Роман Свитан.

Об этом свидетельствует количество сил и средств, которые украинское войско может перебросить на фронт, заявил он в интервью РБК-Украина

"То количество техники, которая есть, едет и готовится, может свидетельствовать о том, что не раньше, чем через месяц, но не позже, чем через два месяца, начнутся наступательные действия. Но это начнется точно после Пасхи", - отметил полковник Свитан.

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По мнению Свитана наступление может начаться между Пасхой (16 апреля) и 9 мая. Также, вероятно, эта дата может и подвинуться. Свитан считает, что ВСУ будут атаковать на трех направлениях: одном основном и двух второстепенных.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

"Те, что пишут сейчас СМИ, - это второстепенные. Их задача - растянуть по линии фронта войска противника. Чем дальше по концам фронта будут растянуты войска противника, тем лучше. А основной удар будет посередине", - заявил Свитан.

Основное направление будет определено по ходу боевых действий. Все будет зависеть от успехов на каждом из направлений.

Как сообщал Главред, в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты поддерживают решение украинского президента Владимира Зеленского по обороне Бахмута.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Роман Свитан
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