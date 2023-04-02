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Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

2 апреля 2023, 08:29
Минск содействовал вторжению войск РФ и нанесению по территории Украины ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.
Лукашенко, Украина
Игорь Кизим ответил Александру Лукашенко / коллаж фото УНИАН

В послании Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту от 31 марта нет никаких рациональных объяснений, зачем Беларусь ввязалась в войну против Украины на стороне РФ, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Что же сделала Украина и ее народ белорусам и руководству Беларуси, которое почему-то решило, что знает, "как лучше" для украинцев и поддержало РФ? Именно белорусам и суверенному белорусскому государству. Потому что российский интерес, который уже не один год защищает белорусское руководство, тут очевиден", — написал он в Facebook.

Он отверг тезисы о том, что Украина якобы начала недружественные шаги, введя санкции, потому что это "ответ за содействие вторжению российских войск и нанесение по территории Украины ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси".

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Кизим отметил, что товарооборот между Украиной и Беларусью рос, пока Путин не решил открыто напасть на Украину, привлекая РБ. К тому же Беларусь потеряла возможность претендовать на роль посредника и быть площадкой для переговоров, что было одним из сильных "козырей" Лукашенко до 24 февраля 2022 года.

Посол отмечает отсутствие логики в речи Лукашенко: "Снова озвучено, что Беларусь не собирается ни на кого нападать, но если кто-то хоть ногой ступит на ее территорию, то "ответ будет страшен" и, очевидно, что вместе (при поддержке) с Россией. Вопрос: почему Беларусь считает правильным защищать свою землю "до последнего" в случае агрессии против нее, а украинцы должны согласиться отдать свои земли российским завоевателям (это одно из условий Кремля прекратить войну) и отказаться от поддержки своих партнеров в отражении российской агрессии? Ведь в послании как упрек прозвучали слова о том, что Украина в 2014 году отдала "зеленым человечкам" Крым без выстрела. Где, как говорится, логика?".

Он подчеркнул, что украинцы хотят миру сильнее всех остальных. "Но мы, в отличие от российских захватчиков, освобождаем свои временно оккупированные территории. Мы знаем, за что мы сражаемся и как победить в этой войне. Отсюда и мотивация наших военных. А для россиян это - захват чужих территорий, уничтожение там всего украинского, издевательства и убийства гражданских, мародерство и другие преступления, сопоставимые с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны, и удивляет нежелание белорусского военно-политического руководства даже через год после начала так называемой "СВО" увидеть эту очевидную истину и понять, кого оно поддерживает", – подчеркнул посол.

Он добавил, что план мирного урегулирования уже существует и это "формула мира", которую Киев представил еще осенью 2022 года.

Что Лукашенко говорил о "перемирии"

Напомним, 31 марта диктатор Беларуси Александр Лукашенко во время послания к Национальному собранию предложил Украине и России остановить боевые действия и объявить "перемирие".

Ранее Лукашенко оскорбительно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского после того, как на территории РБ на аэродроме Мачулищи произошли взрывы, в результате которых был поврежден военный самолет российских оккупантов А-50.

Кроме того, он назвал взрыв, дескать, "диверсией СБУ и ЦРУ".

Примечательно, что сам Лукашенко ничего не сказал о предоставлении территории Беларуси стране-агрессору России для нападения на Украину и запуска оттуда ракет по украинской военной и гражданской инфраструктуре.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил Лукашенко, что взрыв устроили белорусские партизаны. Он призвал Лукашенко разобраться, в чем отличие "партизан" от "диверсантов".

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