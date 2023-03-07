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Лукашенко распетушился: оскорбил Зеленского и наплел белиберды насчет взрывов в Мачулищах

7 марта 2023, 13:36
Александр Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского назвав его "гнидой".
Лукашенко,Зеленский
Александр Лукашенко оскорбил Владимира Зеленского / УНИАН

Александр Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

По его словам, для этого будто был завербован в 2014 году российский айтишник. Очередные бредни путинского прихвостня транслируют белорусские пропагандисты.

По его словам, беспилотник, атаковавший аэродром не заметили, "потому что он бы маленький, а большой бы обязательно заметили".

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Кроме того, он заявил, что задержаны 20 соучастников атаки на самолет, среди которых завербованный СБУ террорист-айтишник, который является россиянином с украинским паспортом.

По его словам, после истории с дроном подозреваемый "лег на дно и ждал нового маршрута" и его "взяли в первой же этой квартире - под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества". В подвале дома где он был задержан находилась подпольная типография с оппозиционной литературой.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского назвав его "гнидой".

"Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", — добавил белорусский диктатор.

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Лидер белорусской антиправительственной организации BYPOL Александр Азаров заявил, что российский военный самолет на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси взорвала белорусская оппозиция. Исполнители сделали это с помощью дронов. В результате ударов были повреждены передняя и центральная части самолета, а также радары и антенна.

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