В Мелитополе взорвали экс-полицейского, который перешел на сторону оккупантов

Сильный взрыв прогремел утром 23 марта. Коллаборант всегда оставлял авто возле пожарной части, ведь боялся, что его могут заминировать. Но это его не спасло.

В Мелитополе взорвали экс-полицейского, перешедшего на сторону оккупантов/ Telegram, скрин

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области утром в четверг, 23 марта, взорвали автомобиль местного коллаборанта, бывшего полицейского Сергея Сковырко. В авто сработало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Он отмечает, что российские захватчики после взрыва согнали на место происшествия местную так называемую "полицию" и перекрыли улицу.

Оккупанты после этого сообщили о пострадавшем "полицейском", не отмечая деталей о его состоянии.

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Местный Telegram-канал "РИА Мелитополь" сообщил, что оккупанты сначала подчеркивали, что "никто не пострадал". Однако потом стало известно, что так называемый "полицейский" был госпитализирован с минно-взрывной травмой.

Взрывное устройство сработало, когда автомобиль стоял на улице Ивана Алексеева в районе пожарной части. Отмечается, что коллаборант постоянно ставил свое авто возле пожарной части, ведь боялся, что его могут заминировать. Но такая осторожность его не спасла.

Коллаборант Сергей Сковырко/ Telegram

По информации мелитопольских СМИ, Сковырко в мирное время работал сначала в полиции в должности руководителя участковых полицейских, а затем в отделе благоустройства и экологии исполкома. После начала оккупации города российскими захватчиками он пошел на сотрудничество с врагами и стал у них так называемым "начальником участковых в полиции".

Взрыв в Мелитополе/ Telegram, скрин

Взрыв в Мелитополе/ Telegram, скрин

Взрывы в Мелитополе

Напомним, в начале февраля этого года в поселке Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты разместили военную технику и личный состав. Оккупанты давно украли всё, что хранилось на нефтебазе, оборудовав там свой штаб.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе вечером 10 февраля прогремели мощные взрывы. В городе были "прилеты", от которых вздрагивали окна в окрестных зданиях. Украинские военные сообщили об уничтоженном российском военном объекте.

Также в Мелитополе прогремели два мощных "взрыва" вечером 5 сентября. Украинские военные точно попали в военные объекты оккупантов, которые расположены на севере города. Мэр города Иван Федоров после этого заявил, что "сотни оккупантов из Мелитополя не смогут вернуться никогда, а лишь вернутся в черных пакетах".

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