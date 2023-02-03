"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромные

Потери оккупантов в результате взрывов составляют сотни раненых, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские военные, взрыв / Минобороны РФ, pixabay.com

В поселке Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты разместили военную технику и личный состав.

Рашисты давно украли все, что хранилось на нефтебазе, оборудовав там свой штаб, в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его информации, потери оккупантов в результате взрывов составляют сотни раненых. В частности, как заявляет мэр, в одно из учреждений, которое они ранее захватили и организовали там госпиталь, привезли восемь КамАЗов с ранеными.

"То есть это сотни раненых, которых они насыпью привезли", - заявил мэр.

Напомним, в конце января в результате удара был взорван железнодорожный мост возле села Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS и попал точно в цель.

Как сообщал Главред, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова избили.

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