"Привезли восемь КамАЗов": база оккупантов взлетела в воздух под Мелитополем, потери огромные

В поселке Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты разместили военную технику и личный состав.
Рашисты давно украли все, что хранилось на нефтебазе, оборудовав там свой штаб, в эфире телемарафона рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его информации, потери оккупантов в результате взрывов составляют сотни раненых. В частности, как заявляет мэр, в одно из учреждений, которое они ранее захватили и организовали там госпиталь, привезли восемь КамАЗов с ранеными.
"То есть это сотни раненых, которых они насыпью привезли", - заявил мэр.
Напомним, в конце января в результате удара был взорван железнодорожный мост возле села Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS и попал точно в цель.
Как сообщал Главред, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова избили.
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