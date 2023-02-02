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"Всю ночь трупы и раненных вывозили": под Мелитополем в логове оккупантов прогремела "бавовна" - СМИ

2 февраля 2023, 10:32
В Генштабе ВСУ пока не комментировали удар по базе противника в Новобогдановке. Но ракетную атаку подтверждают местные жители.
Мелитополь, взрыв
Украинская артиллерия устроила горячую ночь оккупантам под Мелитополем / Коллаж фото УНИАН, из открытых источников

Вечером 1 февраля рядом со временно оккупированным Мелитополем и в самом городе прогремели несколько взрывов. Сильный "прилет" был на территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка – там находились казармы и большая база оккупантов, где они хранили свою технику и боеприпасы.

Как пишет Telegram-канал РИА-Мелитополь, в результате "бавовны" российские захватчики вероятно понесли большие потери.

"Артиллерия ВСУ устроила поистине горячую ночь российским оккупантам", - говорится в сообщении.

По данным издания, один сильный взрыв прозвучал в Мелитополе 1 февраля около 19:31 по киевскому времени. Сразу после этого взрывы прогремели где-то далеко за пределами города. Отмечается, что это могли быть как "прилёты", так и пуски вражеских ПВО.

"Их уже слышали далеко не все мелитопольцы, но жители пригорода сообщают, что у них от взрывных волн тряслись дома и открывались окна", - говорится в сообщении.

Утром 2 февраля подтвердилась информация о сильном ударе по территории заброшенной нефтебазы в селе Новобогдановка.

"Известно, что здесь находились казармы и большая база оккупантов, где они хранили свою технику и боеприпасы. Инсайдерские военные каналы, как украинские, так и самих оккупантов, сообщают, что удар ВСУ был очень удачным и россияне понесли серьезные потери как в технике, так и в живой силе", - пишет издание.

Точные цифры урона, нанесенного врагу, пока что неизвестны.

В Генштабе ВСУ пока не комментировали удар по базе противника в Новобогдановке.

В то же время ракетную атаку подтверждают местные жители. Так, новобогдановцы сообщают о не менее 7 прилетах по логову оккупантов на нефтебазе.

РИА-Мелитополь приводит слова местных жителей:

  • "Зарево стояло над всем селом, было светло, как днем";
  • "У знакомых, которые живут неподалеку от нефтебазы, повыбивало окна";
  • "Там стояло ПВО российское. Уже не стоит";
  • "Нефтебаза была нерабочая. На территории были оккупанты и их техника. Сколько раз мы уже сообщали, чтоб ВСУ по ним ударили. Прилёт был такой, что у соседних домов окна вынесло. Всю ночь с базы трупы и раненных вывозили".

Напомним, в конце января в результате удара был взорван железнодорожный мост возле села Светлодолинское Мелитопольского района Запорожской области. Удар был нанесен из РСЗО HIMARS и попал точно в цель.

Как сообщал Главред, в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области кадыровцы изнасиловали пропагандистку НТВ Ольгу Зенкову, а оператора канал Артема Епифанова избили.

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