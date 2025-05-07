Российский певец-путижнист пожаловался на свое плачевное положение.

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Путинист Басков пострадал из-за украинских беспилотников / Фото Instagram/nikolaibaskov

Кратко:

Что случилось с путинистом

На что пожаловался Басков

Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, пострадал от атаки украинских беспилотников.

Как рассказал горластый певец на своей странице в Instagram, он застрял в самолете. Уже 6 часов артиста и других пассажиров не выпускают из лайнера.

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Путинист Басков пожаловался на состояние / Фото Instagram/nikolaibaskov

Певец летел из Иркутска в Москву, но его рейс перенаправили в Питер из-за угрозы украинских беспилотников.

Сам Басков сообщил, что они уже 6 часов сидят в самолете. "Никто никуда не летит, никто никуда не вылетает", — заключил путинист.

Путинист Басков пожаловался на состояние / Фото Instagram/nikolaibaskov

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Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.

Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.

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