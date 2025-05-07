Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Кратко:
- Что случилось с путинистом
- На что пожаловался Басков
Путинист и один из главных клоунов российской эстрады, который поддерживает военное вторжение России в Украину Николай Басков, пострадал от атаки украинских беспилотников.
Как рассказал горластый певец на своей странице в Instagram, он застрял в самолете. Уже 6 часов артиста и других пассажиров не выпускают из лайнера.
Певец летел из Иркутска в Москву, но его рейс перенаправили в Питер из-за угрозы украинских беспилотников.
Сам Басков сообщил, что они уже 6 часов сидят в самолете. "Никто никуда не летит, никто никуда не вылетает", — заключил путинист.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Басков неожиданно признался в своей мужской несостоятельности. Басков недавно признался, что в интимном плане "не потянет" 20-летних девочек. Между тем, он добавил, что ему подойдут 28-летние.
Кроме того Николай Басков, который недавно вместе с другим певцом-путинистом Григорием Лепсом пообещал платить по 1 млн рублей каждому оккупанту, кто подобьет танк Leopard, выдал в эфир новый пропагандистский бред.
Вас также может заинтересовать:
- Путинист Басков назвал дату своей смерти
- "Мое сердце занято": путинист Серега признался в чувствах к Баскову
- Басков - лучше для дочери: скандальная Волочкова сделала странный выбор
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред