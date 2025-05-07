Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

Алексей Тесля
7 мая 2025, 15:28
5255
Мобильный интернет в Москве на время подготовки и проведения парада ограничили из-за "опасного соседства", заявил Дмитрий Песков.
У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине
В Кремле прокомментировали угрозы удара Орешником / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Главное:

  • Предложение Путина о так называемом "перемирии" якобы до сих пор в силе
  • Песков прокомментировал угрозы удара по Украине ракетой Орешник

В Кремле убеждают, что предложение Путина о так называемом "перемирии" на время празднования "юбилея победы" якобы до сих пор в силе.

Об этом заявил на брифинге спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности удара страны-агрессора РФ по Украине ракетой Орешник, сообщают российские пропагандисты.

видео дня

"Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания дали, никаких новых элементов нет", - заявил он.

Песков также добавил, что мобильный интернет в Москве на время подготовки и проведения парада ограничили из-за "опасного соседства".

"К этому надо относиться с пониманием", - отметил спикер Путина.

Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование... прошло в спокойной и мирной обстановке".

По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, которые живут сейчас в России.

Ранее российские пропагандистские ресурсы писали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "день победы".

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе. Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

Как писал Главред, генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая. Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.

Другие новости:

Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дмитрий Песков война России и Украины Ракета Орешник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:18Война
Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

15:24Война
Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидаты

14:11Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

Гороскоп на завтра 8 мая: Тельцам - внезапный прилив денег, Козерогам - сюрприз

Последние новости

16:19

ЗАЭС потеряла питание: РФ обстреляла линии электропередачи, ситуация угрожающая

16:18

В РФ заявили о новом ударе Орешником, ищут цели в Киеве - что задумал Кремль

16:11

Как в Украине появилась гречка: историк удивил ответом

15:42

Путину осталось 10-12 лет: появился прогноз о преемнике диктатора РФВидео

15:39

Жена Виталия Козловского высказалась об его "освобождении" от Игоря Кондратюка

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
15:32

От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в садуВидео

15:28

У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

15:24

Прибытие лидеров под вопросом: в аэропортах РФ хаос, тысячи пассажиров застряли

15:11

Все испортите: эксперт сказала, о чем не стоит спрашивать на первом свидании

Реклама
14:57

Гости будут в восторге: рецепт домашней красной икры не за все деньги мира

14:35

Где спрятана женщина: лишь единицы ее заметят за 7 секунд

14:34

Неголосование Порошенко за соглашение о недрах - попытка разрушить отношения с США - Олещук

14:32

40 миллиардов в тени: ветеран заявил о масштабных потерях бюджета на топливе, табаке и алкоголе

14:30

Тарас Цымбалюк показал "секретную" сестру-красотку

14:21

Как остановить прорастание картофеля: эксперт раскрыли секрет долгого хранения

14:11

Кто может стать преемником Путина: названы потенциальные кандидатыВидео

13:59

Можно ли свистеть дома: священник расставил все точки над "і"

13:47

Враг усиливает боевую часть Шахедов: в ГСЧС рассказали, как уберечь свою жизньФото

13:44

В РФ начался картофельный кризис: цены выросли в 4 раза, а продукт стал роскошью

13:25

Ударит ли Россия "Орешником" по Киевумнение

Реклама
13:23

Наталья Могилевская стала блондинкой и покорила своим видом - детали

13:18

Отставка Кадырова: ISW сказали, почему такое решение представляет угрозу Путину

13:11

"Угрожают вундервафлей": Ермак ответил на истерику РФ после атаки дронов

13:03

В Еврокомиссии хотят ускорить процесс вступления Украины в ЕС - детали

12:55

"У меня есть запрет": Падалко призналась, на что ее трое детей наложили вето

12:44

Ищут водолазы: у российской певицы-путинистки пропал муж

12:36

Доллар и евро снова летят в пропасть: новые курсы валют на 7 мая

12:18

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

12:15

Путин выбрал новую цель для штурма: в Times узнали, какая область под угрозой

12:03

В дом украинской певицы и участницы Евровидения попали дроны РФ

11:50

РФ перебрасывает большое войско: аналитик предупредил об опасном маневре врага

11:47

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

11:29

Байден резко раскритиковал подход Трампа к РФ и завершению войны: что он сказал

11:20

"1-2 дрона долетят – трибуны опустеют": прогноз удара по параду Путина на 9 мая

11:12

Перемирия может не быть: Путин хочет найти цели в Киеве для удара "Орешником" - СМИ

11:07

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

11:04

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотниковВидео

10:59

Китайский гороскоп на завтра 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

10:38

Взорвали мост и перерезали трассу: ISW рассказали об успехах ВСУ на Курщине

10:32

БпЛА ударили по аэродромам базирования истребителей и ядерных ракетоносцев РФ

Реклама
10:26

РФ ударила ракетами и дронами по Украине, есть погибшие - ЗеленскийФото

10:25

Живой подарок маме: почему комнатные цветы — самый теплый знак внимания на День матери новости компании

10:18

Атака Индии на Пакистан: что стало причиной конфликта и как отреагировал мир

10:14

Максима Галкина заподозрили в увеличении губ - как он сейчас выглядит

09:50

Форсирование реки Днепр: известно, возможен ли прорыв РФ в ближайшее время

09:37

3 знака зодиака, которые должны уделять приоритетное внимание здоровью в мае

09:24

Удар РФ по Киеву: в квартире вместе с сыном погибла спасавшая животных волонтер

09:10

Подопечная Потапа перебралась в РФ и расхвалила оккупантов на росТВ - детали

08:38

Производят Грады, Ураганы и Смерчи: дроны атаковали важные предприятия ВПК в РФ

08:16

У Трампа раскрыли план заморозки войны и разведения войск в Украине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять