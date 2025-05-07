У Путина прокомментировали угрозы новых ударов Орешником по Украине

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- Предложение Путина о так называемом "перемирии" якобы до сих пор в силе
- Песков прокомментировал угрозы удара по Украине ракетой Орешник
В Кремле убеждают, что предложение Путина о так называемом "перемирии" на время празднования "юбилея победы" якобы до сих пор в силе.
Об этом заявил на брифинге спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о вероятности удара страны-агрессора РФ по Украине ракетой Орешник, сообщают российские пропагандисты.
"Позиция РФ по перемирию хорошо известна, все указания дали, никаких новых элементов нет", - заявил он.
Песков также добавил, что мобильный интернет в Москве на время подготовки и проведения парада ограничили из-за "опасного соседства".
"К этому надо относиться с пониманием", - отметил спикер Путина.
Кроме того, спикер Кремля подчеркнул, что российские военные "делают все необходимое, чтобы празднование... прошло в спокойной и мирной обстановке".
По словам Пескова, российские власти не планируют приглашать на парад в Москве экс-лидеров зарубежных государств, которые живут сейчас в России.
Ранее российские пропагандистские ресурсы писали о том, что диктатор Владимир Путин якобы поручил минобороны РФ определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в "день победы".
Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне отменили парад на 9 мая в Севастополе. Парад в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.
Как писал Главред, генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая. Россия сама нарушает условия перемирия, которые ранее предлагала, напомнил Игорь Романенко.
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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