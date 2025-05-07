От сорняка не останется и следа: как бороться с вьюнком в саду

Садоводов призвали выполнить одно задание, чтобы остановить рост вьюнка в садах.

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Как бороться с вьюнком / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

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Как разрастается сорняк вьюнок

Как избавиться от вьюнка в саду

У многих людей в саду или на огороде есть сорняк, который называется - вьюнок. Это растение достаточно надоедливое и от него трудно избавиться, но есть одна хитрость, которая в этом поможет.

Главред решил разобраться, как избавиться от сорняка вьюнка на огороде.

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Что такое вьюнок

Вьюнок - это ползучий многолетний сорняк, который также известен как дикая ипомея. Он может стать постоянной проблемой в садах. Растение имеет тонкие, извилистые стебли и цветы в форме трубы, которые обычно белые или розовые.

Чем опасен сорняк вьюнок

Как пишет express.co.uk, вьюнок, хотя и полезен для дикой природы, но может вызвать много проблем в саду. В частности, он быстро распространяется под землей через сеть корней и образует длинные стебли, которые обвивают все, с чем он сталкивается, включая стебли растений.

Если это не контролировать, он может фактически уничтожить другие небольшие растения поблизости. Вот почему некоторые люди пытаются всеми силами избавиться от него.

Как бороться с вьюнком

Эксперт по садоводству Иш, известный как gardening.with.ish в TikTok рассказал, что нужно сделать, чтобы избавиться от вьюнка.

По его словам, нужно выполнить одну простую задачу.

"Всегда говорят, что самый простой метод - это лучший метод, и, к сожалению, это также трудоемкий метод, а именно - выкопать его. Все, что вам нужно сделать, это выкопать все корни. Даже если вы оставите там крошечный кусочек корня, у вас вырастет больше вьюнка", - подчеркнул он.

Как избавиться от вьюнка на участке - видео:

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