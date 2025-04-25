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Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством

Алёна Воронина
25 апреля 2025, 15:46
386
Нужно смешать всего три ингредиента, которые точно есть у каждого дома, и обработать раствором места во дворе, где растут сорняки.
Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством
Сорняки во дворе исчезнут за ночь, если опрыскать их одним кухонным средством/ коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как уничтожить сорняки во дворе,
  • Что делать чтобы не росли сорняки

Если во дворе появились сорняки, это может стать серьезной проблемой. Однако есть ряд способов, как быстро избавиться от сорняков.

Эксперт из Moral Fibers предложил использовать одно простое средство, которое можно приготовить дома собственноручно, пишет express.co.uk. Если обработать таким средством сорняки, то они будут уничтожены буквально за ночь.

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Для приготовления такого средства потребуются:

  • уксус,
  • соль,
  • жидкость для мытья посуды.

По словам экспертов по садоводству, добавление трех чайных ложек жидкости для мытья посуды к уксусу и соли обеспечит отличные результаты для избавления от сорняков во дворе. Самодельное средство для уничтожения сорняков "действует без разбора на все растения и может подкислить вашу почву".

"Мой главный совет заключается в том, что этот домашний рецепт уничтожения сорняков лучше всего работает в сухой солнечный день. Я бы предлагал применять его в полдень или непосредственно перед ним, когда больше всего солнечного света. Это действительно помогает высушить сорняки", - отметил эксперт.

Однако он обратил внимание, что, возможно, придется смыть самодельный раствор против сорняков вечером, чтобы не оставлять его на ночь.

"Это на случай, если по вашим плитам или брусчатке пройдут какие-то животные, например, ежи, лисы или барсуки. Соль и уксус могут быть едкими для их лап или вызвать болезнь, если они этот раствор проглотят", - сказал эксперт.

Как приготовить средство от сорняков во дворе

Нужно взять 1 литр белого уксуса, 3 большие столовые ложки соли и 3 чайные ложки моющего средства для посуды. Добавить соль в уксус и перемешивать до растворения соли. Затем добавить немного моющего средства и также хорошо перемешать. Перелить раствор в бутылку с распылителем и обработать места, где растут сорняки.

В то же время следует быть осторожными с использованием этого раствора, чтобы не навредить домашним растениям.

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