Для чего нужен вазелин: 12 способов его применения, которые удивят

Вы узнаете:
- Для чего можно использовать вазелин
- Когда нельзя использовать вазелин
Вазелин является универсальным средством, которое применяют в разных сферах жизни. Часто можно услышать, что такое средство используется в косметологии, но это далеко не единственная сфера, в которой оно пользуется популярностью.
Вазелин используется в медицине, косметике, электротехнической промышленности и не только. Медицинский вазелин применяется как препарат, который оказывает смягчающее воздействие на кожу, как основа мазей.
Также им пропитывают бумагу и ткани в электротехнической промышленности, смазывают подшипники и готовят на его основе специальные смазки для защиты металлов от коррозии и т.д.
Дерматолог toralvaidyamd на своей странице TikTok поделилась полезными советами, для чего можно использовать вазелин.
Итак, делимся с вами 12-ю советами, что можно сделать с помощью вазелина:
- Укладывать брови - он меньше сушит кожу, чем гели для бровей;
- Успокоить высыпания на веках;
- Смазывать уголки губ, если есть заеды;
- Смазывать сухую кожу - он удерживает влагу в коже, помогая уменьшить сухость;
- Снимать стойкий макияж;
- Облегчить зуд и раздражение после бритья;
- Сделать скраб для тела, смешав вазелин с сахаром, солью или кофе;
- Сделать румяна нужного вам цвета, смешав вазелин с небольшим количеством помады;
- Защитить кожу во время окрашивания волос - смазать вазелином линию вдоль роста волос, уши и шею;
- Удалить потертости на кожаных ботинках, куртках или сумках;
- Защитить металлические изделия от ржавчины;
- Убрать скрип дверей - для этого смазать вазелином дверные петли.
Однако не стоит наносить вазелин на лицо людям с жирной кожей, ведь это может ухудшить проблему с прыщами.
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Что такое вазелин?
Вазелин (парафин жидкий) – общеупотребительное название смеси минерального масла и твердых парафиновых углеводородов: расплавленного парафина, церезина или других твердых углеводородов с тяжелым нефтяным маслом; хорошо очищенной (обычно – серной кислотой).
Получил распространение в конце 19 века в медицине, а затем распространился и в технике как смазка. Вазелином часто называют "вазелиновое масло" – жидкий парафин, очищенная фракция нефти, также широко используемая в медицине, пишет Википедия.
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