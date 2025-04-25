Для чего нужен вазелин: 12 способов его применения, которые удивят

Вазелин широко используется в различных целях, но некоторые способы его применения могут удивить.

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Для чего нужен вазелин/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрин из видео

Вы узнаете:

Для чего можно использовать вазелин

Когда нельзя использовать вазелин

Вазелин является универсальным средством, которое применяют в разных сферах жизни. Часто можно услышать, что такое средство используется в косметологии, но это далеко не единственная сфера, в которой оно пользуется популярностью.

Вазелин используется в медицине, косметике, электротехнической промышленности и не только. Медицинский вазелин применяется как препарат, который оказывает смягчающее воздействие на кожу, как основа мазей.

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Также им пропитывают бумагу и ткани в электротехнической промышленности, смазывают подшипники и готовят на его основе специальные смазки для защиты металлов от коррозии и т.д.

Дерматолог toralvaidyamd на своей странице TikTok поделилась полезными советами, для чего можно использовать вазелин.

Итак, делимся с вами 12-ю советами, что можно сделать с помощью вазелина:

Укладывать брови - он меньше сушит кожу, чем гели для бровей; Успокоить высыпания на веках; Смазывать уголки губ, если есть заеды; Смазывать сухую кожу - он удерживает влагу в коже, помогая уменьшить сухость; Снимать стойкий макияж; Облегчить зуд и раздражение после бритья; Сделать скраб для тела, смешав вазелин с сахаром, солью или кофе; Сделать румяна нужного вам цвета, смешав вазелин с небольшим количеством помады; Защитить кожу во время окрашивания волос - смазать вазелином линию вдоль роста волос, уши и шею; Удалить потертости на кожаных ботинках, куртках или сумках; Защитить металлические изделия от ржавчины; Убрать скрип дверей - для этого смазать вазелином дверные петли.

Однако не стоит наносить вазелин на лицо людям с жирной кожей, ведь это может ухудшить проблему с прыщами.

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Что такое вазелин? Вазелин (парафин жидкий) – общеупотребительное название смеси минерального масла и твердых парафиновых углеводородов: расплавленного парафина, церезина или других твердых углеводородов с тяжелым нефтяным маслом; хорошо очищенной (обычно – серной кислотой). Получил распространение в конце 19 века в медицине, а затем распространился и в технике как смазка. Вазелином часто называют "вазелиновое масло" – жидкий парафин, очищенная фракция нефти, также широко используемая в медицине, пишет Википедия.

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