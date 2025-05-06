Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Такой способ очень просто воплотить в жизнь, и проблема сорняков будет решена.

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Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Что делать чтобы не росли сорняки

Какие есть народные средства от сорняков

Чем стоит облить сорняки, чтобы они исчезли

Сорняки во дворе могут стать настоящей проблемой. А если они выросли между плиткой, которой покрыт двор, то придется тратить очень много времени, если вы попытаетесь вырвать их вручную.

Многие прибегают к обработке таких сорняков различными химическими средствами. Однако есть ряд способов, как обойтись без магазинных средств. Так, садоводы рассказали об одном из таких способов, который очень легко воплотить в жизнь, пишет express.co.uk.

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В группе Facebook для поклонников гуру уборки и садоводства Хинч пользовательница Джули Лукас попросила совета по борьбе с устойчивыми сорняками. Десятки людей поделились своими методами борьбы с сорняками. Но один метод выделялся среди других своей простотой и частотой, с которой его упоминали.

"Вскипятите чайник, и пока он не остыл, полейте сорняки, и они никогда не вернутся. Мой садовник сказал мне это, и это прекрасно работает. Конечно, не делайте этого с сорняками на траве", - написала пользовательница Гилл Кардвелл Джонс.

Другая пользовательница, Виктория Джуэлл, повторила эту мысль, написав: "Я просто кипячу чайник и заливаю сорняки этой водой. Это их сразу убивает".

Укроп фактически почти мгновенно разрушает корневую ткань растения, что приводит к быстрому уничтожению. В течение одного-двух дней большинство сорняков полностью исчезнут.

Этот метод лучше всего работает на дорожках, внутренних двориках и подъездных путях, где нет риска повреждения желаемых растений.

Но садоводам следует быть осторожными и не использовать его на газонах или клумбах, где сильное тепло может повредить траву или нежные цветы.

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