Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

Вы узнаете:
- Что делать чтобы не росли сорняки
- Какие есть народные средства от сорняков
- Чем стоит облить сорняки, чтобы они исчезли
Сорняки во дворе могут стать настоящей проблемой. А если они выросли между плиткой, которой покрыт двор, то придется тратить очень много времени, если вы попытаетесь вырвать их вручную.
Многие прибегают к обработке таких сорняков различными химическими средствами. Однако есть ряд способов, как обойтись без магазинных средств. Так, садоводы рассказали об одном из таких способов, который очень легко воплотить в жизнь, пишет express.co.uk.
В группе Facebook для поклонников гуру уборки и садоводства Хинч пользовательница Джули Лукас попросила совета по борьбе с устойчивыми сорняками. Десятки людей поделились своими методами борьбы с сорняками. Но один метод выделялся среди других своей простотой и частотой, с которой его упоминали.
"Вскипятите чайник, и пока он не остыл, полейте сорняки, и они никогда не вернутся. Мой садовник сказал мне это, и это прекрасно работает. Конечно, не делайте этого с сорняками на траве", - написала пользовательница Гилл Кардвелл Джонс.
Другая пользовательница, Виктория Джуэлл, повторила эту мысль, написав: "Я просто кипячу чайник и заливаю сорняки этой водой. Это их сразу убивает".
Укроп фактически почти мгновенно разрушает корневую ткань растения, что приводит к быстрому уничтожению. В течение одного-двух дней большинство сорняков полностью исчезнут.
Этот метод лучше всего работает на дорожках, внутренних двориках и подъездных путях, где нет риска повреждения желаемых растений.
Но садоводам следует быть осторожными и не использовать его на газонах или клумбах, где сильное тепло может повредить траву или нежные цветы.
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