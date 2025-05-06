Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

11 рейсов с оружием для Украины были остановлены не по указанию Трампа. Такой приказ устно отдал министр обороны США Пит Гегсет.

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Белый дом не знал об остановке помощи Украине/ коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, скрин с видео

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Белый дом не знал об остановке помощи Украине

Такой приказ устно отдал министр обороны США Гегсет через неделю после инаугурации Трампа

Примерно через неделю после инаугурации президента США Дональд Трампа на второй президентский срок была остановлена помощь Украине. Стало известно, что тогда такой приказ отдал не Трамп - этот приказ был устно озвучен министром обороны США Питом Гегсетом.

После приказа главы американского Минобороны были отменены 11 грузовых рейсов с военной помощью для Украины. Самолеты должны были вылететь с авиабаз в Делавэре и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и документы TRANSCOM.

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Устный приказ об отмене рейсов поступил из офиса министра обороны Пита Гегсета. Из-за отмены полетов возникла паника среди союзников в Польше и Украине. Вопросы сыпались также в Белый дом, однако никто не мог четко сказать, кто принял решение.

Встреча в Белом доме по Украине состоялась 30 января. Во время этой встречи Трамп, Гегсет и советники обсуждали идею остановки помощи для украинцев. Однако, по словам источников Reuters, американский президент не давал никаких точных указаний на этот счет.

В Белом доме заявили, что действия главы американского Минобороны соответствовали тогдашней политике администрации Трампа. Но не объясняется, почему этот приказ не был согласован в обычном порядке.

Полеты были возобновлены менее чем за неделю - до 5 февраля. Согласно данным TRANSCOM, отмена этих рейсов стоила от 1,6 до 2,2 млн долларов.

Напомним, что официальная пауза в военной помощи для Украины от Соединенных Штатов была объявлена лишь 4 марта.

Военная помощь Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, впервые с момента возвращения Трампа в США одобрили продажу оружия Украине. Издание пишет, что США нужны рычаги влияния как на Киев, так и на Москву.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще две системы Patriot - стало известно, когда и кто их предоставит. Неизвестно, было ли решение принято до или после возвращения Трампа в Белый дом.

Напомним, стало известно, передаст ли Греция ЗРК Patriot Украине - СМИ раскрыли ответ. Греция объяснила, что не может предоставить Patriot из-за собственных оборонных потребностей и споров с Турцией.

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