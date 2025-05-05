Передаст ли Греция ЗРК Patriot Украине: СМИ раскрыли ответ

Читайте в материале:
- Почему Греция не готова делиться Patriot с Украиной
- Какие аргументы приводит правительство Афин
- Что известно о предыдущей военной помощи Украине со стороны Греции
Греция не планирует передавать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, несмотря на сообщения о возможных переговорах с западными союзниками. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя греческого правительства.
Ранее появилась информация, что США и Греция могут быть потенциальными поставщиками дополнительных систем Patriot для украинской армии. Однако Афины четко дали понять, что не будут участвовать в такой инициативе.
"Нет никакого вопроса о поставках Украине систем Patriot из Греции", - заявил чиновник в комментарии Reuters.
В материале отмечается, что вопрос обороны является особенно чувствительным для Греции из-за давних споров с Турцией.
Хотя ранее Афины уже передавали Украине военную помощь, в частности ракеты, БМП, фугасные и противотанковые боеприпасы, в прошлом году они уже заявляли, что не имеют возможности предоставить ЗРК Patriot.
Военная помощь - последние новости
Напомним, Главред писал, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27") участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.
Также сообщалось, что Великобритания и Норвегия планируют объявить о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.
Накануне стало известно, что Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу.
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Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
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